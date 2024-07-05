以色列今年強占約旦河西岸土地9平方英里 30年來最多

據外界統計，以色列強占約旦河西岸土地，是超過30年來最大規模；圖為約旦河西岸以色列定居點Givat Ze'ev的住宅項目建築工地。（美聯社）

據追蹤約旦河西岸土地占領情況的以色列 監督組織Peace Now稱，今年年初以來，以色列已宣布總計9平方英里的約旦河西岸土地為以色列國有。以色列官員表示，這讓2024年成為「奧斯陸協議」確立由約旦河西岸和加薩組成巴勒斯坦 國的框架以來，以平方英里數計算的土地奪取最多的一年。

自1993年「奧斯陸協議」簽署以來，以色列占領的約旦河西岸土地中有近一半是在今年奪取的。

華爾街日報報導，以色列在約旦河西岸的積極擴張，反映了定居者社區對以色列總理內唐亞胡政府的強大影響力，以色列財政部長貝扎萊爾·斯莫特里奇大力推行擴張政策，奪取了定居點開發的新權力，並表示他的目標是鞏固以色列對該領土的控制，並阻止巴勒斯坦建國。

據美聯社獲得的命令副本顯示，以色列當局最近批准劃撥約旦河谷12.7平方公里的土地。來自追蹤組織Peace Now數據表明，這是自1993年和平進程開始時簽署「奧斯陸協議」以來批准的最大一筆劃撥。

定居點觀察員表示，此次土地掠奪將以色列定居點與約旦接壤的重要走廊連接起來，此舉破壞了巴勒斯坦建國的前景。

聯合國發言人發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）稱，這是「朝著錯誤方向邁出的一步」，並補充說：「我們希望前進的方向是通過談判找到兩國解決方案。」

新占領的土地位於約旦河西岸地區，早在以色列和哈瑪斯 爆發戰爭之前，定居者的暴力行為就已迫使巴勒斯坦人流離失所。自哈瑪斯2023年10月7日的襲擊引發加薩戰爭以來，暴力行為越演越烈；據聯合國稱，自去年10月以來，定居者在約旦河西岸對巴勒斯坦人發動了1000多次襲擊，造成人員死亡和財產損失。

另據CNN報導，以色列消息人士稱，以色列和哈瑪斯似乎即將達成停火和人質釋放協議，哈瑪斯的最新回應將有助於讓談判進入詳細階段，但一切仍需以色列總理內唐亞胡點頭。

以色列官員指出，目前一切都尚未有定論，內唐亞胡必須要先批准進入下一階段談判，可能需要花費數周的時間來協商細節，包含釋放哪些巴勒斯坦囚犯來換取人質，還有人質釋放的順序。