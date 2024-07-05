莫斯科32.7℃破百年紀錄 日高溫35℃熱死90歲婦

俄羅斯4日許多城市氣溫都飆破35℃，首都莫斯科更打破了1917年的高溫紀錄，圖為民眾在莫斯科戲水消暑。（歐新社）

俄羅斯 4日迎來超過百年以來最炎熱的天氣，首都莫斯科32.7℃打破了1917年的高溫 紀錄，其他許多城市的氣溫更飆破35℃；日本 也有多地高溫逾35℃，其中靜岡市中午飆至39.1℃，愛知縣3日更傳出熱死人事件，東京已有超過10人中暑送醫。

央廣引述路透報導，俄羅斯氣象預報中心佛伯斯(Fobos)表示，莫斯科3日的氣溫高達32.7℃，以半度之差打破1917年的紀錄。在俄羅斯著名的冬季，莫斯科的低溫可降至攝氏零下40度。

除了莫斯科之外，從俄羅斯的太平洋沿岸、西伯利亞到歐洲部分，各地都寫下新高溫紀錄。

炎熱的天氣帶動了俄國民眾對冷氣和電扇的需求，莫斯科人購買冰淇淋和冷飲的數量也創下紀錄；地鐵和許多列車紛紛向乘客分發飲水。

莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)4日呼籲莫斯科都會區逾2000萬名居民，務必採取預防措施，「白天的氣溫將突破天氣常態，再次飆高到30度以上。」

此外，日本酷熱天氣讓民眾抱怨連連，表示「太熱了」、「只是走路就感到快要暈倒了。」

3日，日本多個地區氣溫達到30℃以上，其中有44個地方甚至超過了35℃；位於高知縣的四萬十市，當天下午1時30分的氣溫更達到了37.1℃，創下全國最高紀錄。隨著氣溫升高，中暑風險也相應上升，愛知縣其中一名90歲的婦人，被發現倒在戶外後不治身亡。

高溫天氣預計還將持續，更將變得更加酷熱，靜岡市4日中午的氣溫已經飆升至39.1℃，刷新歷史紀錄；東京市中心的氣溫在中午時分也達到了35℃。

日本氣象廳已經對東京都、神奈川、福岡等地區發布了中暑警報，呼籲民眾減少外出，多攝取水分。