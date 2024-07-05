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義博物館去年進帳3億歐元 羅馬競技場最受歡迎

編譯中心／綜合4日電
義大利博物館去年進帳逾3億歐元，其中羅馬競技場最熱門。（新華社）
義大利博物館去年進帳逾3億歐元，其中羅馬競技場最熱門。（新華社）

義大利觀光在疫情後全面復甦，統計顯示，去年湧入義大利博物館的遊客多達5800萬人次，最受歡迎的義國博物館前三名依序是羅馬競技場、羅馬萬神殿，以及佛羅倫斯的烏菲茲美術館

義大利文化部公布最新數據指出，2023年義國博物館訪客比前一年激增了22.68%，其中羅馬競技場以獲得近1230萬訪客居冠，義大利光靠博物館門票收入就進帳3.14億歐元（約3.4億美元）。

義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）表示，義大利博物館不僅收藏質量不斷精進，也致力讓遊客前來參觀的程序更便利，包括推出全新的「義大利博物館應用程式 （Musei Italiani App）。

桑朱利亞諾說，透過下載免費的義大利博物館應用程式，遊客可線上買票，還可獲得博物館的即時參觀資訊，例如開放時間、特展內容、優惠活動等。

在義大利各地眾多博物館當中，享有「永恆之都」美譽的首都羅馬，仍在遊客心中稱霸。羅馬競技場（Colosseo）以近1230萬訪客人次遙遙領先，位居第2名的羅馬萬神殿（Pantheon）也有超過500萬人次訪客。

不過調查顯示，萬神殿從去年７月開始收費之後，訪客人次呈現明顯下滑。

根據統計，最受訪客青睞的第3名是位在佛羅倫斯的烏菲茲美術館（Gallerie degli Uffizi），位於南義的龐貝城遺跡（Parco archeologico di Pompei）排名第4。

義大利 博物館 美術館

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