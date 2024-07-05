同性戀可判囚5年…喀麥隆總統愛女 高調貼吻女模照

喀麥隆總統畢亞。（路透）

喀麥隆總統的愛女近日在社群媒體 Instagram（IG）分享一張照片，畫面顯示她正親吻另名女性。在這個同性關係仍屬非法行為的中非國家，照片引發軒然大波。

英國廣播公司（BBC）報導，喀麥隆總統畢亞（Paul Biya）的26歲愛女布倫達（Brenda Biya）在IG貼出一張照片，畫面是她擁抱並嘴對嘴親吻巴西模特兒瓦倫薩（Layyons Valença）。

布倫達還在貼文中熱情告白，「我為妳痴狂，我想讓全世界都知道」，文末附上一顆愛心圖案。

她高齡91歲的父親畢亞於1982年成為喀麥隆總統，是執政時間最長的非洲領袖之一。

在這個中非國家，從事同性行為或發展同性關係者將面臨最高5年有期徒刑。

布倫達長期旅居海外，她是一名音樂家，以藝名King Nasty混跡歐美。她發布這張照片時，並未明確揭示自己的性向。

然而，在她張貼這張照片的不久後，布倫達又分享了法國「世界報」（Le Monde）的一篇文章，文中稱她已經「出櫃」，她也轉發了各界力挺她的訊息。

喀麥隆跨性別 倡議人士夏奇羅（Shakiro）是支持布倫達的人士之一。她稱布倫達的IG貼文可能成為「喀麥隆LGBTQ+（女同性戀 、男同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人）社群的轉捩點」。

儘管布倫達受到部分人士讚揚，喀麥隆的一些社群媒體用戶以仇視同性戀的態度回應她的貼文。

有些人猜測布倫達可能是為引領話題而分享這張照片，因為她發布的貼文在喀麥隆掀起爭議；也有人質疑，出櫃是國內少數人才能享受的「特權」。

人權組織先前曾批評喀麥隆針對LGBT族群的嚴刑峻法。

喀麥隆多數媒體並未報導照片相關新聞。眾所周知，該國監管機構會對描述同性戀的出版品和媒體祭出制裁。