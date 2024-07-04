我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛時精選╱手機當電子保母 家長飲鴆止渴

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

逾200人退選 法中左派棄保擋極右派

編譯中心／綜合3日電
法國國會下議院7日將舉行第2輪投票，200多名中間派與左翼候選人自動退選，總統馬克宏希望藉此阻止極右翼贏得政權。（路透）
法國國會下議院7日將舉行第2輪投票，200多名中間派與左翼候選人自動退選，總統馬克宏希望藉此阻止極右翼贏得政權。（路透）

法國7日舉行國會改選第二輪投票，超過200名中間派與左翼候選人卻趕在2日的登記最後期限前退選，總統馬克宏的中間派復興黨等政黨也呼籲選民，在各選區支持面對極右派對手最有勝算的候選人，以防止極右政黨國民聯盟的勢力贏得國會過半和總理寶座。

綜合法國多家媒體報導，馬克宏6月在歐洲議會選舉失利後，宣布提前改選國會以「澄清」政局，但這場政治豪賭適得其反，雷朋的國民聯盟在6月30日首輪投票執牛耳，現在關鍵懸念在於該黨是否能獲得足夠席次籌組政府，這將在次輪投票見真章。

如今法國面臨二戰遭納粹德國占領後，首度由極右翼掌權的可能。馬克宏陣營與左翼政黨因而縱橫捭闔，敦促組建「共和陣線」來阻擋雷朋的反移民與疑歐政黨勝選。2002年，這類共和陣線策略曾讓不同黨派選民在總統大選支持前總統席哈克，阻止雷朋父親尚馬力．雷朋勝出。

2日傍晚前有超過210名親馬克宏或左翼候選人退選，馬克宏陣營似乎樂觀其成。根據法國兩輪投票制，首輪選區內若無人過半，得票達12.5%的候選人有資格角逐次輪，但並非必須參選。次輪投票獲相對多數即可當選。

但雷朋似乎收回她先前的發言。她先前稱只有在577席的國民議會贏得過半289席以上時，才能組建政府，現在說如果席次略低於過半，仍將嘗試籌組政府。

雷朋說，即使只有270名議員，國民聯盟仍將試圖組成政府，以便讓她的門徒、28歲國民聯盟黨魁巴德拉成為總理。她並告訴法國國際廣播電台：「如果我們之後成為多數，那麼當然將全力以赴，做選民選我們要做的事」。

若巴德拉接任總理，將引發與馬克宏「共治」的緊張時期，馬克宏已矢言擔任總統直到2027年。上任還未滿半年的35歲總理艾塔爾2日說，極右翼贏得絕對多數對法國將是災難性結果。

馬克宏 投票 納粹

上一則

日本新鈔3D防偽 舊版仍可用 80%販賣機待升級

下一則

違背潮流 希臘改成1周工作6天 歐盟首例

延伸閱讀

防極右翼掌權 法國200多名中間派與左翼候選人退選

防極右翼掌權 法國200多名中間派與左翼候選人退選
法國會選舉首輪 極右派政黨國民集會黨大勝

法國會選舉首輪 極右派政黨國民集會黨大勝
雷朋領軍扭轉「有毒」形象 法「國民集會黨」後來居上

雷朋領軍扭轉「有毒」形象 法「國民集會黨」後來居上
解散國會政治豪賭 法媒：馬克宏慘輸

解散國會政治豪賭 法媒：馬克宏慘輸

熱門新聞

以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
部分中國公司，例如上汽集團，藉由合資企業在印度拓展業務。但印度傳出這幾年嚴審陸籍技術人員的簽證。（路透）

中國籍技術員申請不到簽證？印度產業：拖慢中國加一、害到外商

2024-06-27 03:42
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站上的太空人尋找掩蔽。圖為國際太空站資料圖片。(美聯社)

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

2024-06-27 11:34
日本NHK報導，一名日籍商人在義大利烏迪內市為幫助遭一群人施暴的男子，反而被毆成傷，送醫3天後死亡。（路透）

目睹義大利男遭圍毆 日籍商人見義勇為反被襲擊倒地 搶救3天宣告不治

2024-06-27 04:51

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害