我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

民主黨最大金主也看不下去 Netflix創辦人籲拜登退選

韓泡麵風靡全球出口飆升30％ 上半年外銷近6億元

編譯中心／綜合3日電

得益於網路與實體銷售渠道持續擴大，韓國泡麵已成為南韓企業「K食品」出口的翹楚品類，今年上半年出口額同比增長30%，接近6億美元。其中，韓國泡麵的兩大主要市場——中國和美國上月底累計出口額均突破1億美元

韓聯社報導，南韓農林畜產食品部3日發布的統計數據顯示，今年上半年韓國農副食品出口額同比增長6.7%，為47.7億美元。其中泡麵出口同比大增32.3%，為5.9億美元。美國市場的增勢尤為迅猛，增幅達到58%。

此外，對歐洲市場上半年的出口額也首次超過1億美元。按出口目的地來看，農副食品出口排名前三的國家依次為美國、中國和日本。此外，歐洲、中南美、中東和大洋洲市場也實現了兩位數增長。

按品向畫分，泡麵、零食、飲料、人參、大米加工食品和韓國泡菜（Kimchi，又稱「辛奇」）出口額較高。其中，大米加工食品出口同比增長41.4%，為1.37億美元；韓國泡菜出口同比增長4%，為8400萬美元；人參出口同比增長1.2%，為1.53億美元。

值得一提的是，農副食品大類下的寵物食品出口激增10.3%，創下歷史最高紀錄8000萬美元。

南韓 寵物 日本

上一則

紙本書不死 亞馬遜實體書銷量遠勝電子書

下一則

日本新鈔3D防偽 舊版仍可用 80%販賣機待升級

延伸閱讀

HYBE國際女團出道…12萬人選出6成員 首曲展現超人氣

HYBE國際女團出道…12萬人選出6成員 首曲展現超人氣
日清再推新口味「巧克力棉花糖餅乾」杯麵 5分鐘泡出甜點

日清再推新口味「巧克力棉花糖餅乾」杯麵 5分鐘泡出甜點
在超商越洋上班

在超商越洋上班
槍手闖韓國城 45秒洗劫麵包店

槍手闖韓國城 45秒洗劫麵包店

熱門新聞

以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
部分中國公司，例如上汽集團，藉由合資企業在印度拓展業務。但印度傳出這幾年嚴審陸籍技術人員的簽證。（路透）

中國籍技術員申請不到簽證？印度產業：拖慢中國加一、害到外商

2024-06-27 03:42
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站上的太空人尋找掩蔽。圖為國際太空站資料圖片。(美聯社)

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

2024-06-27 11:34
日本NHK報導，一名日籍商人在義大利烏迪內市為幫助遭一群人施暴的男子，反而被毆成傷，送醫3天後死亡。（路透）

目睹義大利男遭圍毆 日籍商人見義勇為反被襲擊倒地 搶救3天宣告不治

2024-06-27 04:51

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害