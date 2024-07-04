韓泡麵風靡全球出口飆升30％ 上半年外銷近6億元

得益於網路與實體銷售渠道持續擴大，韓國泡麵已成為南韓 企業「K食品」出口的翹楚品類，今年上半年出口額同比增長30%，接近6億美元。其中，韓國泡麵的兩大主要市場——中國和美國上月底累計出口額均突破1億美元

韓聯社報導，南韓農林畜產食品部3日發布的統計數據顯示，今年上半年韓國農副食品出口額同比增長6.7%，為47.7億美元。其中泡麵出口同比大增32.3%，為5.9億美元。美國市場的增勢尤為迅猛，增幅達到58%。

此外，對歐洲市場上半年的出口額也首次超過1億美元。按出口目的地來看，農副食品出口排名前三的國家依次為美國、中國和日本 。此外，歐洲、中南美、中東和大洋洲市場也實現了兩位數增長。

按品向畫分，泡麵、零食、飲料、人參、大米加工食品和韓國泡菜（Kimchi，又稱「辛奇」）出口額較高。其中，大米加工食品出口同比增長41.4%，為1.37億美元；韓國泡菜出口同比增長4%，為8400萬美元；人參出口同比增長1.2%，為1.53億美元。

值得一提的是，農副食品大類下的寵物 食品出口激增10.3%，創下歷史最高紀錄8000萬美元。