違背潮流 希臘改成1周工作6天 歐盟首例

希臘從7月針對部分行業推行一周工作6天的制度，以解決勞動生產力不足問題；圖為遊客在雅典拍照，背景可見雅典衛城山門。（路透）

希臘針對部分產業推行一周工作6天的制度，以提高這個南歐國家的生產力和就業率，與全球企業縮短每周工時的趨勢背道而馳。

美國財經媒體CNBC報導，希臘成為第一個實施每周工作6天的歐盟 國家，新規定於7月1日生效。

根據希臘去年通過的新法，提供全天候服務的私人企業員工可以選擇每天額外工作兩小時，或每周額外輪班8小時。

此舉意味某些企業傳統上每周工作40小時，如今可延長至每周48小時。食品服務和觀光 業勞工 不包含在每周工作6天的計畫中。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的親商政府表示，這項措施既「有利於勞工」，又能「促進經濟成長」，可望支持未獲得足夠加班補償的員工，且有助打擊未申報勞工的問題。

工會和政治觀察家則嚴厲抨擊這項新制度。英國勞柏羅大學（Loughborough University）歐洲和國際政治講師卡薩貝基斯（Giorgos Katsambekis）說，希臘政府推行這項勞動法，對這個工作時長已是歐盟之冠的國家來說是「重大倒退」。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）的資料，希臘勞工的工作量超越美國、日本和其他歐盟國家。

2022年，希臘員工平均工作時長為1886小時，高於美國平均1811小時和歐盟平均1571小時。

愛爾蘭美努斯大學（Maynooth University）歐盟法教授歐布瑞南（John O'Brennan）透過社群媒體平台X表示：「在歐洲，希臘人每周工時已是最長。如今，在希臘政府做出這項決定後，他們可能被迫接受第6個工作天」，「與大多數文明國家邁向每周上班4天的做法相比，這太荒謬了。」