我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛時精選╱手機當電子保母 家長飲鴆止渴

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

聯國：加薩190萬人流離失所 難民：每天像死亡千百次

編譯中心／綜合3日電
在加薩走廊南部汗尤尼斯難民營的臨時營地，流離失所的巴勒斯坦人3日從水罐車裡收集飲用水，孩子們拿著容器排隊等待。（歐新社）
在加薩走廊南部汗尤尼斯難民營的臨時營地，流離失所的巴勒斯坦人3日從水罐車裡收集飲用水，孩子們拿著容器排隊等待。（歐新社）

聯合國加薩人道重建協調官卡格2日表示，加薩目前有190萬人流離失所，相當於當地人口的80%，還說她對報導指甘尤尼斯地區發布新的撤離令「深感擔憂」，「戰爭不僅造成最慘重的人道主義危機，還引發了人類苦難的漩渦。」

中央社引述法新社報導，聯合國估計，有多達25萬人受到以色列下達的軍事命令影響，這項命令要求平民離開加薩南部甘尤尼斯（Khan Yunis）和拉法（Rafah）部分地區；加薩地區總人口為240萬人。

卡格（Sigrid Kaag）告訴聯合國安全理事會（UN Security Council）：「加薩的巴勒斯坦平民陷入痛苦深淵，他們家園破碎，生活天翻地覆。」

她說：「超過100萬人再度無家可歸，迫切尋求安全的避難處，加薩各地目前有190萬人流離失所。」

路透報導，聯合國還說，以色列下令巴勒斯坦人撤離甘尤尼斯和拉法地區，是自去年10月要求加薩北部110萬平民全部撤離至南部以來，規模最大的撤離令。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，如此大規模的撤離只會加劇平民的痛苦，並使人道需求進一步增加。

卡格說，沒有足夠的援助抵達飽受戰爭蹂躪的加薩走廊，為避免人道主義災難，有必要開放新的過境點，特別是通往加薩南部的過境點。他表示，加薩和埃及之間的拉法過境點應該重新開放，並懇求國際社會採取更多行動，為援助加薩提供資金。

以哈戰爭持續近9個月，已超過3萬7000名加薩人民喪生。戰爭讓加薩幾乎無法處理垃圾、汙水，更無法提供潔淨的水源，導致難民們在垃圾山、汙水坑中求生。有難民表示，每天彷彿「經歷千百次死亡」。

援助組織表示，髒亂的生活條件讓數十萬人的健康處於風險之中，A型肝炎病例持續增加，醫護人員擔心，隨著天氣愈來愈炎熱，霍亂可能大爆發。聯合國估計，加薩70%的供水和衛生設施已被炸光，救援單位正緊急搭建廁所、修復管道，並且讓海水淡化廠恢復運作。

收容流離失所者的聯合國開辦學校3日遭到以色列襲擊，一名巴勒斯坦兒童飽受驚嚇。（路...
收容流離失所者的聯合國開辦學校3日遭到以色列襲擊，一名巴勒斯坦兒童飽受驚嚇。（路透）

加薩 聯合國 巴勒斯坦

上一則

日男在新加坡性侵女大生 遭判刑17年半、鞭刑20下

下一則

芬蘭總統：俄很仰賴中國 習近平1通電話能結束烏戰

延伸閱讀

以色列再對加薩多處發動激戰 釀10多死數萬人再逃難

以色列再對加薩多處發動激戰 釀10多死數萬人再逃難
以色列又向加薩南部發疏散令 波及約莫25萬人

以色列又向加薩南部發疏散令 波及約莫25萬人
以軍將領希望在加薩停火 以防對上真主黨爆發更大陸戰

以軍將領希望在加薩停火 以防對上真主黨爆發更大陸戰
兩國方案現曙光？內唐亞胡私下態度轉變 不排除自治政府基層管理加薩

兩國方案現曙光？內唐亞胡私下態度轉變 不排除自治政府基層管理加薩

熱門新聞

以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
部分中國公司，例如上汽集團，藉由合資企業在印度拓展業務。但印度傳出這幾年嚴審陸籍技術人員的簽證。（路透）

中國籍技術員申請不到簽證？印度產業：拖慢中國加一、害到外商

2024-06-27 03:42
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站上的太空人尋找掩蔽。圖為國際太空站資料圖片。(美聯社)

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

2024-06-27 11:34
日本NHK報導，一名日籍商人在義大利烏迪內市為幫助遭一群人施暴的男子，反而被毆成傷，送醫3天後死亡。（路透）

目睹義大利男遭圍毆 日籍商人見義勇為反被襲擊倒地 搶救3天宣告不治

2024-06-27 04:51

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害