聯國：加薩190萬人流離失所 難民：每天像死亡千百次

在加薩走廊南部汗尤尼斯難民營的臨時營地，流離失所的巴勒斯坦人3日從水罐車裡收集飲用水，孩子們拿著容器排隊等待。（歐新社）

聯合國加薩 人道重建協調官卡格2日表示，加薩目前有190萬人流離失所，相當於當地人口的80%，還說她對報導指甘尤尼斯地區發布新的撤離令「深感擔憂」，「戰爭不僅造成最慘重的人道主義危機，還引發了人類苦難的漩渦。」

中央社引述法新社報導，聯合國估計，有多達25萬人受到以色列下達的軍事命令影響，這項命令要求平民離開加薩南部甘尤尼斯（Khan Yunis）和拉法（Rafah）部分地區；加薩地區總人口為240萬人。

卡格（Sigrid Kaag）告訴聯合國安全理事會（UN Security Council）：「加薩的巴勒斯坦 平民陷入痛苦深淵，他們家園破碎，生活天翻地覆。」

她說：「超過100萬人再度無家可歸，迫切尋求安全的避難處，加薩各地目前有190萬人流離失所。」

路透報導，聯合國還說，以色列下令巴勒斯坦人撤離甘尤尼斯和拉法地區，是自去年10月要求加薩北部110萬平民全部撤離至南部以來，規模最大的撤離令。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，如此大規模的撤離只會加劇平民的痛苦，並使人道需求進一步增加。

卡格說，沒有足夠的援助抵達飽受戰爭蹂躪的加薩走廊，為避免人道主義災難，有必要開放新的過境點，特別是通往加薩南部的過境點。他表示，加薩和埃及之間的拉法過境點應該重新開放，並懇求國際社會採取更多行動，為援助加薩提供資金。

以哈戰爭持續近9個月，已超過3萬7000名加薩人民喪生。戰爭讓加薩幾乎無法處理垃圾、汙水，更無法提供潔淨的水源，導致難民們在垃圾山、汙水坑中求生。有難民表示，每天彷彿「經歷千百次死亡」。