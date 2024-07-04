日本新鈔3D防偽 舊版仍可用 80%販賣機待升級

日本 3日開始流通首批新鈔，是暌違約20年再度發行新鈔。而鈔票上的肖像納入3D技術防偽，人物包含澀澤榮一、津田梅子、北里柴三郎。而現行鈔票仍可以使用。

路透報導，新鈔防偽線上的肖像為「全像攝影」（Holography），讓肖像看起來立體可動。而日本國立印刷局宣稱這是全球首見的紙鈔防偽技術。

現行紙鈔在新版紙鈔流通後，仍可繼續使用，不過許多車站、停車場、拉麵店等業者，仍在努力更新能辨識新鈔的機器。日本銀行一直在進行數位貨幣的實驗，但是日本政府尚未決定是否發行數位日圓。

新版萬圓紙鈔正面是人稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一肖像；新版5000圓鈔正面肖像是創立津田塾大學的津田梅子；新版千圓鈔正面肖像是確立血清療法的北里柴三郎。

日本當局計畫在2024財年結束之前，印製約75億張新鈔。截至2023年12月已有價值125兆日圓的185億張鈔票在流通。

日本自動販賣機系統機械工業會指出，接近90%的銀行提款機、鐵路售票機、零售業 收銀機已經更新完畢，得以因應新鈔，不過餐飲業、停車場售票機僅半數完成更新。此外，日本全國220萬台飲料販賣機，將近80%也待升級。

部分小本經營的店家本來就因為通貨膨脹相當苦惱，如今又要投資 設備以因應新鈔而感到不滿。餐飲業者關口信太郎在東京擁有3間拉麵店，耗資約60萬日圓（約4000美元）投資店內的售票機。他無奈地說：「更換機器並無助於銷售，所以這對我們來說只是負面影響，營業一天至兩天的收入也難以負擔更換機器的費用」。