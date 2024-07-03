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越、泰下半年有動作 東協漲最低工資嚇到外企

編譯任中原／綜合外電

越南泰國、菲律賓等東協製造業中心，下半年將提高最低工資水準，可能迫使企業重新思考在當地的經營策略，包括擴大投資及強化供應鏈等領域。

越南政府網站發表的文章指出，三星未來三年打算大手筆投資越南，讓該國成為三星全球最大顯示器模組製造中心。

三星已在越南耕耘多年，此舉並不令人意外，但越南7月起最低工資平均提高6%；河內及胡志明市等大城市的勞工保證月薪為496萬盾（約193美元），比十年前提高80%。三星想必得更加嚴格審視成本。

越南今年第2季國內生產毛額（GDP）比去年同期成長6.9%，是區內成長最快的經濟體之一，主因製造業熱絡，吸引大量外人直接投資（IDF）；越南的吸引力在於工資相對便宜，且接近中國大陸。

由於東協區內多數國家的最低月薪都超過200美元，因此越南工資仍相對低廉。但隨著最低工資持續上升，終將威脅到越南的優勢，尤其是裝配及縫紉業皆屬勞力密集產業。

越南將最低工資劃分成四個不同區域，大都會比最落後地區高出40%以上。工業區仲介業者表示，考慮到工資上升，愈來愈多企業考慮將工廠遷到主要城市之外；而且不只工資升高而已，工業區的地價已大幅上漲，尤其是胡志明市一帶。

泰國也計劃10月起將最低日薪提高約14%，從300~350泰銖調到400銖（約10.9美元），換算成月薪約237美元。業界反對這項計畫；泰國商會副主席波杰表示，新標準將使泰國喪失產業競爭力。

菲律賓也已宣布，從7月17日起，馬尼拉都會區最低日薪將提高6%，為645披索（11美元），換算成月薪約241美元。升幅雖然不大，但企業界仍擔心工資持續上升可能打擊投資。

馬來西亞今年不大可能提高最低工資。大馬2013年起執行最低工資隨生活成本調整的政策，2022年全國最低月薪提高到1,500馬元（318美元）。

政府今年提出「累進工資政策」，鼓勵特定產業的雇主自主提高工資，尤其是對低薪階層。

越南 投資 泰國

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