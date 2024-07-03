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北韓垃圾氣球算「軟性恐攻」 美智庫籲慎防放入不明粉末

編譯盧思綸／即時報導
美國智庫戰略與國際研究中心2日指出，北韓朝南韓空飄氣球屬於「軟性恐怖主義」，示警南韓政府輕忽後果不堪設想。圖為垃圾氣球6月9日掉落首爾漢江。（歐新社）
美國智庫戰略與國際研究中心2日指出，北韓朝南韓空飄氣球屬於「軟性恐怖主義」，示警南韓政府輕忽後果不堪設想。圖為垃圾氣球6月9日掉落首爾漢江。（歐新社）

北韓自5月底陸續朝南韓發射上千顆垃圾氣球，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）2日公布報告指出，空飄氣球屬於「軟性恐怖主義」，提醒倘若北韓在氣球放入不明白色粉末恐造成民眾恐慌，示警南韓政府輕忽後果不堪設想。

韓聯社報導，CSIS資深副會長車維德（Victor Cha）與助理研究員林安迪（ Andy Lim）釋出分析報告談到，氣球攻擊一方面暴露北韓的弱點和不穩定，但是南韓政府切勿輕忽，類似行動屬於一種「軟性恐怖主義」。

報告直言，倘若北韓在氣球中加入無法判斷的白色粉末，將會引起民眾恐慌，甚或衝擊南韓外資。

北韓發射垃圾氣球到南韓反制脫北者反朝鮮傳單，南韓則曾重啟邊境廣播宣傳作為回應，甚至各自中止2018年兩韓軍事條款，導致雙邊局勢急遽升溫。

不過報告反駁部分觀察家主張「北韓已經做出開戰的戰略決定」，稱倘若金正恩有意開戰就不會把所有彈藥賣給俄羅斯，其次，如果真的可能發生戰爭，金正恩不會與南韓脫鉤，北韓的戰略欺敵的目的是誤導。「如果戰爭迫在眉睫，北韓不會釋出侵略信號，而是會訴諸兩面手法，像韓戰前夕一樣，一邊呼籲和平協議」。

北韓 南韓 氣球

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