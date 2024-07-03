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全球首例 瑞典帶薪「育孫假」最長可請3個月

編譯中心／綜合2日電
瑞典1日又再推出開創性新法，允許祖父母申請帶薪「育孫假」。（美聯社）
瑞典1日又再推出開創性新法，允許祖父母申請帶薪「育孫假」。（美聯社）

瑞典福利人人稱羨，1日又再推出開創性新法，允許祖父母申請帶薪「育孫假」，幫忙照顧1歲以內的孫子女，最久可請3個月。

無獨有偶，日本愛知縣一宮市也從1日開始推出「育孫假」政策，允許職員在孫子、孫女出生時可以帶薪休假，希望透過祖父母的參與，減輕年輕一輩的育兒負擔。

擁有1000萬人口的瑞典以稅重但福利佳聞名，福利概括從搖籃到墳墓，對人民提供無微不至的照顧。

美國之音報導，瑞典早在50年前就開全球第一槍，立法讓父親也享有與母親相同的育嬰假，如今再度進化，正式實施國會去年12月通過的「育孫假」。

根據新法，父母能將部分薪育嬰假天數轉移給祖父母，單親家庭的父或母最多可轉移90天，一般家庭最多可轉移45天。

瑞典小孩出生後，父母能享有長達480天（約16個月）的育嬰假，當中390天可請領全薪，剩下90天則固定每天領取180克朗（約16美元）。此外，瑞典父母還能在小孩8歲前減少工時，公務員甚至能延長到小孩12歲。

另據朝日新聞報導，為了提振生育率，日本愛知縣一宮市長中野正康表示，考慮到退休年齡逐年延後，預料未來60歲以上職員人數將會增加，因此決定提出「育孫假」政策。

「育孫假」制度在日本由企業開始做起，保險公司第一生命株式會社在2006年率先推出，當時稱作「孫子女誕生休假」。地方政府方面，則是宮城縣在2023年1月首先實施，福島縣郡山市、神奈川縣、岡山市、三重縣桑名市等也陸續加入。

日本經濟新聞報導，岡山市除了可以在產婦生產前後、祖父母享有3天帶薪假期之外，還允許在孫輩3歲之前，申請6個月的無薪假。岡山市政府表示，過去員工退休的其中一個原因就是要幫忙帶孫子，透過導入育孫假，除了協助育兒之外，也希望能留下優秀員工。

人口約32萬人的福島縣郡山市自從去年實施該制度以來，14個月期間有52人申請「育孫假」。人口約38萬人的一宮市則推估，每年料將有75人申請。

瑞典 日本 福利

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