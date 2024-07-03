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時隔6年 南韓恢復邊境實彈演習「未來定期操演」

編譯中心／綜合2日電
南韓6月初全面中止2018年兩韓軍事條款，2日宣布睽違6年首度恢復邊境實彈演習。圖為南韓海軍6月26日在延坪島附近進行多管火箭發射。（歐新社）
南韓6月初全面中止2018年兩韓軍事條款，2日宣布睽違6年首度恢復邊境實彈演習。圖為南韓海軍6月26日在延坪島附近進行多管火箭發射。（歐新社）

北韓南韓投放「垃圾氣球」後，又不斷發起飛彈挑釁。對此，南韓6月初全面中止2018年兩韓軍事條款，2日宣布睽違6年首度恢復邊境實彈演習，在距離軍事分界線5公里的靶場進行演練。

南韓軍方2日證實，部隊在京畿道和江原道的前現靶場進行演習，使用K9與K105A1自走砲進行約140輪射擊，該靶場位於南北韓非軍事區內，距離軍事分界線僅5公里。

2018年南北韓簽署的「919軍事協議」規定，雙方不得在距離MDL5公里以內地區實施砲擊演練，及團級以上規模的野外機動演練。但自今年5月起，北韓接連發起各種挑釁，南韓政府上月4日決定中止該協議所有條款的效力。

軍方聲明此次實彈演習是兩韓中止2018年兩韓軍事協議後，首度在陸地進行類似演習，重點在於加強砲兵對敵方挑釁行動的戰爭準備和反應能力。同時補充，「今後將定期在邊境地區進行砲兵演習和機動部隊訓練」。

南韓軍方計畫直至本月中旬，恢復並持續進行因「919軍事協議」而停止的東、西部戰線一帶的野外機動訓練，及陸、海軍聯合射擊訓練。

北韓5月底起，陸續發動超過2000顆垃圾氣球攻擊，而且企圖干擾邊境附近島嶼的GPS訊號，南韓因而在6月4日宣布全面中止2018年兩韓軍事條款，該條款限制在停戰線附近的砲擊演習。

另據北韓朝中社2日報導，北韓飛彈總局前一天成功試射可攜帶4.5噸級超大型彈頭的「火星砲-11丙-4.5」飛彈，試驗目的在於驗證將飛彈射程設定為最遠500公里和最近90公里的情況下，能否穩定飛行和精準打擊靶標。

這是北韓首次宣布試射可攜帶超大型彈頭的戰術彈道飛彈。北韓飛彈總局還預告，將在月內試射「火星砲-11丙-4.5」飛彈，驗證該飛彈將射程設定為250公里時的飛行特點、打擊精度，以及超大型彈頭的爆炸威力。

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