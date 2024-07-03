我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

印度2萬人宗教集會「人踩人」 至少122死150傷

編譯中心／綜合2日電
印度宗教活動傳出人踩人的死傷意外，至少122死逾150傷；圖為印度北方邦哈特拉斯區一家醫院外，親友2日在踩踏事件遇難者的屍體旁哀悼。（路透）
印度宗教活動傳出人踩人的死傷意外，至少122死逾150傷；圖為印度北方邦哈特拉斯區一家醫院外，親友2日在踩踏事件遇難者的屍體旁哀悼。（路透）

印度北部的地方官員2日表示，一場宗教集會的朝聖活動發生踩踏事件，印度斯坦時報指出，至少已有122人喪生，超過150人受傷，現場活動約2萬人參加。

BBC跟衛報報導，這起事件發生在德里東南140公里，地點是北方邦哈特拉斯（Hathras）一場名為名為寶麗・巴巴（Bhole BaBa，意即「仁慈的聖者」）的「薩特桑／共修」「Satsang」的印度教宗教活動。縣行政官庫瑪爾（Ashish Kumar）說，事件起因是由於人們試圖離開會場時太擠擁，醫師已經向他報告了近50至60人死亡的數字。

據報導，死者包括超過20名女性，仍在查明身分。庫瑪爾表示，已經成立一個高級委員會進行調查，「政府機構的首要重點是要為傷者跟死者的親人提供一切可能的幫助」。

目前尚不清楚導致踩踏事件的原因，BBC指出，人群當時聚集在一個村落，參加慶祝印度教神祇濕婆神的活動。印度斯坦時報則報導，當時一名宗教傳教士正在專門搭建的帳篷，向追隨者發表講話。警方指出，初步認定，看起來是會場內的窒息狀態導致參加「Satsang」的民眾不適。人們隨後開始奔跑，引發踩踏。警方表示，活動期間的氣候非常炎熱與潮濕。

路透引述包括社交媒體X上流傳的影片，顯示當地一家醫院外地上堆滿罹難者屍體。

事故現場影像正在網上流傳，PTI通訊社分享的一隻影像可見傷者正被帶到醫院接受治療。另有一些影像顯示，皮卡、嘟嘟車跟摩托車都在運送傷者前去就醫。BBC看到的一隻影像則顯示，一家當地醫院門口留下了幾具遺體，親屬則在高聲呼救。

鄰縣埃塔（Etah）的官員普拉卡什（Satya Prakash）指出，驗屍的程序已經展開，此事正在調查中」。政府醫護人員表示，擔心死亡人數可能繼續上升。

印度國家首席部長阿迪蒂亞納特（Yogi Adityanath）已下令對此事件進行調查，他在社交媒體X上表示，已指示相關官員開展救援行動，並為傷者提供適當治療。

印度 教宗 特拉斯

上一則

西班牙橄欖油免稅3個月 抗通膨鼓勵消費

下一則

全球首例 瑞典帶薪「育孫假」最長可請3個月

延伸閱讀

印中關係低迷 莫迪不出席上合峰會

印中關係低迷 莫迪不出席上合峰會
印度北方邦宗教集會發生踩踏事件 至少116人死亡

印度北方邦宗教集會發生踩踏事件 至少116人死亡
印度婚禮排場僅次中國 產業規模1年1300億美元

印度婚禮排場僅次中國 產業規模1年1300億美元
印度博愛座爭議少 搭車亂秀恩愛易招惹眾怒

印度博愛座爭議少 搭車亂秀恩愛易招惹眾怒

熱門新聞

一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
部分中國公司，例如上汽集團，藉由合資企業在印度拓展業務。但印度傳出這幾年嚴審陸籍技術人員的簽證。（路透）

中國籍技術員申請不到簽證？印度產業：拖慢中國加一、害到外商

2024-06-27 03:42
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站上的太空人尋找掩蔽。圖為國際太空站資料圖片。(美聯社)

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

2024-06-27 11:34
網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死