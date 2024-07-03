跟進澳洲腳步 紐西蘭將強制臉書、Google付費給媒體

紐西蘭將推動一項法案，強制數位科技平台支付新聞費用給媒體公司，Meta回應，紐西蘭忽略了Meta旗下平台的運作方式、平台的自願性質、使用者的偏好等問題。（美聯社）

紐西蘭保守派的聯合政府2日表示，將推動一項法案，強制數位科技平台支付新聞費用給媒體公司。

澳洲 監管機關則表示，澳洲給予網路產業6個月時間研擬一套可執行的準則，詳述應該如何防止兒童在網路看到色情等不當內容，否則將面臨強制執行的法規懲罰。

路透報導，當前紐西蘭媒體公司難以與科技公司爭奪廣告收入，這讓媒體得尋找新的財源，才有經費製作提供新聞。

通訊部長高史密斯表示，將修正前工黨政府去年提出的「數位新聞公平議價法案」並送上國會討論，以支持「我們在地的媒體公司，讓它們能夠藉由其製作的新聞賺取收入」。

高史密斯表示，修改後的法案將更接近澳洲的「新聞媒體與數位平台強制議價法」。澳洲這項法律2021年3月生效，若科技平台和媒體無法對付費達成共識，政府可強制Google以及臉書 母公司Meta等網路平台就內容供應與媒體公司進行協商。

Meta表示，紐西蘭的法案忽略了Meta旗下平台的運作方式、平台的自願性質、使用者的偏好，以及Meta為新聞媒體免費提供的價值等現實層面問題。「在這項法案推進之際，我們的商業決策會繼續對政府及發行商保持開放和透明。」

另據報導，澳洲電子安全委員辦公室（eSafety Commissioner）表示已致函網路業成員，要求在10月3日前研擬一項計畫，闡明如何保護尚未做好準備的未成年者，別讓他們看到會造成嚴重衝擊的內容，其中包括自殺與飲食失調等主題。

澳洲電子安全委員辦公室指出，這套準則應為應用程式（App）商店、色情與約會網站、搜尋引擎、社群媒體 平台、聊天服務甚至多人遊戲平台設定檢查內容是否適合用戶的標準。

委員葛蘭特（Julie Inman Grant）在聲明中寫道：「讓小孩接觸到暴力與極端色情內容，是許多家長與照顧者主要擔憂的問題，他們可以發揮關鍵作用。但不能把所有責任攬在他們身上。我們也需要業界盡一份心力，設置一些有效的屏障。」

這項要求啟動了受電子安全委員辦公室監督的第2階段行業準則，電子安全委員辦公室先前已批准第1階段準則，涵蓋網路公司如何阻止恐怖主義或性剝削兒童內容的散布。

電子安全委員辦公室表示，為了防止兒童看到色情內容，這套準則涵蓋的措施可能包含年齡驗證、預設家長控制，以及模糊並過濾不必要的色情內容的軟體。