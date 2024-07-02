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日相岸田將表態助東協建再生能源電網 對抗中國

中央社／東京2日綜合外電報導
日本首相岸田文雄。（路透）
日本首相岸田文雄。（路透）

日媒報導，日本首相岸田文雄預計7月5日演講時，表明日本政府將在東南亞國家協會（ASEAN）建構廣域電網方面提供協助，對抗強化參與亞洲能源網的中國。

日本經濟新聞報導，打造連結可再生能源發電地與電力消費地的電網來推動脫碳化，日本政府首先將針對參與印尼島嶼相關工作的關西電力公司提供財政協助。

日本要對東協建構廣域電網提供協助的背後原因，就是中國強化參與東南亞能源基礎設施。中國已提出廣域經濟圈構想的「一帶一路」。

中國國有輸電公司中國南方電網，已收購由寮國電力公司擁有的電網。藉由掌握寮國多數電網，中國南方電網已從今年1月起正式展開輸電業務。

寮國將全年發電總量8成出口到泰國與越南等地，成為「東南亞電池」，這種對生活與產業不可或缺的電力一旦掌握在中國手中，可能形成中國對包括寮國周邊國家擁有影響力的事態。

岸田文雄7月5日將出席日本經濟團體連合會（經團連）舉辦的亞洲企業高峰會（ABS）演講，針對他過去提倡、由日本與澳洲及東南亞共11國參與的「亞洲．淨零排放共同體」（AZEC），將表明放眼未來10年的合作計畫。

合作計畫將在電力、運輸及產業等領域制定行動方針，最快在秋天舉行的第2屆AZEC峰會上達成共識。

在電力領域的重點項目就是強化推動引進可再生能源的電網，因為風力及地熱等可再生能源的發電廠，大多離電力主要消費地都市有一段距離，如果能建立跨區電網就能有效利用可再生能源。

面對強化東協電網的龐大商機，日本企業將盡速打造參與立足點。

印尼境內有約2000座有人居住的離島，當地正在開發島嶼間輸電設備。有關印尼政府正在檢討吸引民間資本的一項計畫，關西電力公司將進行事業調查，而日本政府將補助關西電力公司約1/2左右費用。

有關日本九電工公司利用發電及輸電控制系統技術，在印尼婆羅洲北加里曼丹省的離島致力引進可再生能源事業，日本政府也將提供補助。

東協1997年時曾提出東協電網（ASEAN Power Grid）的國際電網構想，雖然已在泰國跟寮國間等進行運用，但在島嶼眾多的南部地區未見進展，日本希望以依據該構想的形式，在未見進展的地區提供重點支援。

日本希望在完善對脫碳化不可或缺的電網這項共同課題上活用專業知識，預料岸田將在演講時提出「跟亞洲分享日本經驗，定能共同實現脫碳與永續的經濟成長」。

日本 東南亞 印尼

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