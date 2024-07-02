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南韓首爾汽車逆向衝上人行道釀9死 恐怖監視器畫面曝光

編譯徐榆涵／即時報導

南韓首爾市中心1日晚間發生汽車衝撞人群事件，造成多名行人死傷，至少9人死亡、4人受傷，目前68歲汽車駕駛已遭警方逮捕，監視器影像也隨之曝光，畫面令人怵目驚心。

事件發生於1日晚間9時28分左右，一名68歲男子載著妻子駕駛捷尼賽斯（GENESIS）黑色轎車，突然逆向失控暴衝、撞上地鐵2號線市廳站12號出口附近的人行道，不僅將人行道上的鐵柵欄和停在路邊的機車撞飛，還撞倒多名路人，其中有些人傷勢嚴重，後續傳出整起意外造成9人死亡、4人受傷。

根據南韓媒體《紐西斯通訊社》取得的行車紀錄器畫面可見，一輛黑色的捷尼賽斯轎車在行經十字路口時，先是失控撞上BMW等其他車輛，接著便一路往地鐵市廳站12號出口所在的人行道方向駛去。

一名40多歲男子在目擊車禍現場後驚呼，「黑色轎車如迴旋鏢般逆向衝出來，短時間內一次撞倒站在路上約15名行人」。

南韓媒體JTBC News也公開獨家取得的監視器畫面，一群行人站在人行道上聊天，多名民眾在行走，結果剎那間一輛飛快的汽車撞上人行道，撞飛鐵柵欄、停在路邊的機車和多名行人，現場更發出宛如爆炸聲的巨大聲響。

來源：JTBC News

警方當場逮捕68歲駕駛，該名駕駛聲稱是由於車輛突然加速才釀出意外，經酒測後，該名駕駛並無酒駕的行為，目前全案仍在進行調查。

有現場目擊者在社群平台X發文質疑，「（駕駛）踩了剎車後將車子停下，你跟我說他是因為『汽車暴衝』才釀禍？」

據悉，肇事男性駕駛職業為一名公車司機。他與妻子事後接受媒體採訪時表示，「雖然我們持續踩剎車，但車輛卻仍不聽使喚。」

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