上街點火… 以色列極端正統派數千人「寧死不參軍」

極端正統猶太男子30日在耶路撒冷抗議徵兵，以色列警察使用高壓水槍驅散。（美聯社）

巴勒斯坦 與以色列 衝突持續，以色列軍隊兵力短缺，數以千計極端正統猶太 教男子30日在耶路撒冷示威，抗議最高法院上月25日裁定他們不能豁免入伍服役，其間與警方爆發衝突，以色列內部矛盾一觸即發。

綜合港媒報導，長期享受兵役豁免的極端正統派，究竟該不該入伍的歷史問題再次回到以色列政府議程。當地時間6月30日，數千名極端正統派猶太人在耶路撒冷舉行抗議活動，抵制義務兵役制，一些人投擲石塊，在街上點火。示威者還與警察發生衝突。5人在衝突中被捕，幾名警察受傷，其中一名警察被送往醫院。

極端正統派猶太人也被稱作哈雷迪猶太人，是正統猶太教的一個保守派別，執行嚴格的猶太教法，堅持認為研究或背誦猶太教經典「妥拉」對於保護以色列人民至關重要。

報導說，所有以色列猶太人都必須服兵役，男性須服役32個月，女性24個月。但極端正統派猶太人一直享受兵役豁免，這源於以色列國父本-古里安在1948年與極端正統派的約定：當時僅占以色列人口極少數的極端正統派男性只要在宗教學校專心學習經書，可以不斷推遲服役，直至其年齡不再符合服役條件。

與此同時，占人口絕大多數的世俗派猶太人被要求強制服役。隨着時間的推移和極端正統派人口的高速增長，服役問題成為影響以色列內部族群關係的焦點問題之一。

據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，當地時間6月25日，以色列最高法院作出了一項「具有里程碑意義的裁決」，裁定以色列軍隊開始徵召達到服役年齡的極端正統派猶太人入伍。

這項裁決隨即招致極端正統派猶太人的強烈反彈，當地時間6月30日，示威者走上耶路撒冷街頭。抗議者們舉着寫有「我們不會加入敵軍」和「我們寧願死也不參軍」的標語，並封鎖了一個路口。

警方在一份聲明中稱，在30日的示威活動中，抗議者向警察扔東西，並點燃垃圾桶，幾名警察受傷，其中一名被投擲物擊中頭部的女警察被送往醫院接受治療。

另據中央社引述法新社報導，，「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」宣稱對以色列發動火箭襲擊後，以軍1日猛攻加薩走廊南部主要城市，加薩走廊各地持續進行激烈砲擊與交戰。

以軍表示1日上午至少有20枚火箭，是從加薩走廊南部甘尤尼斯（Khan Yunis）地區向以色列邊境社區發射。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian IslamicJihad）旗下武裝團體「聖城旅」（al-Quds Brigades）指出，火箭瞄準坐落加薩走廊邊境附近的以色列社區，是為了報復以方「對我們巴勒斯坦人民所犯下的罪行」。聖城旅在以哈戰爭中與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）並肩作戰。