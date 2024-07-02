我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

澳洲留學生簽證費用大漲125% 要價逾1000美元

編譯季晶晶／綜合報導
澳洲周一將學生簽證的申請費用調高125%到1600澳元以減緩移民流入。（美聯社）
澳洲周一將學生簽證的申請費用調高125%到1600澳元以減緩移民流入。（美聯社）

澳洲周一調高了學生簽證的申請費用達125%，以協助減緩整體移民流入的速度，這對留學生造成了沉重的打擊。

澳洲內政部長Clare O’ Neil發表聲明說，自7月1日起，每份學生簽證的申請費由710澳元（約473美元）調高到1600澳元（約1067美元），以協助「建立一個較公平、規模較小，且較有利於澳洲的移民體系」。

根據澳洲智庫Grattan Institute，澳洲擁有全球最大國際教育產業之一，每年產值大約480億澳元（約320億美元），占出口總額的7%。澳洲接受的技術移民裡，國際畢業生占三分之一。

疫情爆發以來，澳洲留學生人數激增至65萬多人，遠高於疫前水準，是幾乎十年前的兩倍。Grattan Institute數據顯示，澳洲人均留學生是加拿大和英國的三倍。移民問題料將成為澳洲明年大選的關鍵議題。

此前宣布且已生效的其他移民相關政策還包括：縮短畢業生臨時簽證並降低申請工作簽證的年齡限制；杜絕「跳簽」，堵住學生和其他臨時證持有者不斷延長在澳逗留時間的漏洞；以及，臨時技術移民的收入門檻由7萬澳元（4萬6689美元）提高到7萬3150澳元（約4萬8790美元）。

澳洲 移民 學生簽證

上一則

印度婚禮排場僅次中國 產業規模1年1300億美元

下一則

日本7/3發行新鈔 加強防偽拉高製作成本

延伸閱讀

致賀澳洲新任總督 習近平：高度重視中澳關係

致賀澳洲新任總督 習近平：高度重視中澳關係
澳洲留學生簽證申請費大漲125% 要價逾1067美元

澳洲留學生簽證申請費大漲125% 要價逾1067美元
麻州州長：7/9起禁止移民留宿羅根機場

麻州州長：7/9起禁止移民留宿羅根機場
民主黨全代會臨近 伊州2酒店改建移民收容所

民主黨全代會臨近 伊州2酒店改建移民收容所

熱門新聞

網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
部分中國公司，例如上汽集團，藉由合資企業在印度拓展業務。但印度傳出這幾年嚴審陸籍技術人員的簽證。（路透）

中國籍技術員申請不到簽證？印度產業：拖慢中國加一、害到外商

2024-06-27 03:42
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站上的太空人尋找掩蔽。圖為國際太空站資料圖片。(美聯社)

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

2024-06-27 11:34
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40
日本NHK報導，一名日籍商人在義大利烏迪內市為幫助遭一群人施暴的男子，反而被毆成傷，送醫3天後死亡。（路透）

目睹義大利男遭圍毆 日籍商人見義勇為反被襲擊倒地 搶救3天宣告不治

2024-06-27 04:51

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運