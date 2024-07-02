澳洲留學生簽證費用大漲125% 要價逾1000美元

澳洲周一將學生簽證的申請費用調高125%到1600澳元以減緩移民流入。（美聯社）

澳洲 周一調高了學生簽證 的申請費用達125%，以協助減緩整體移民 流入的速度，這對留學生造成了沉重的打擊。

澳洲內政部長Clare O’ Neil發表聲明說，自7月1日起，每份學生簽證的申請費由710澳元（約473美元）調高到1600澳元（約1067美元），以協助「建立一個較公平、規模較小，且較有利於澳洲的移民體系」。

根據澳洲智庫Grattan Institute，澳洲擁有全球最大國際教育產業之一，每年產值大約480億澳元（約320億美元），占出口總額的7%。澳洲接受的技術移民裡，國際畢業生占三分之一。

疫情爆發以來，澳洲留學生人數激增至65萬多人，遠高於疫前水準，是幾乎十年前的兩倍。Grattan Institute數據顯示，澳洲人均留學生是加拿大和英國的三倍。移民問題料將成為澳洲明年大選的關鍵議題。

此前宣布且已生效的其他移民相關政策還包括：縮短畢業生臨時簽證並降低申請工作簽證的年齡限制；杜絕「跳簽」，堵住學生和其他臨時證持有者不斷延長在澳逗留時間的漏洞；以及，臨時技術移民的收入門檻由7萬澳元（4萬6689美元）提高到7萬3150澳元（約4萬8790美元）。