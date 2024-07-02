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日本7/3發行新鈔 加強防偽拉高製作成本

編譯中心／綜合1日電
新版日幣7月3日發行，加強防偽技術。（取材自日本國立印刷局官網）
新版日幣7月3日發行，加強防偽技術。（取材自日本國立印刷局官網）

日本7月3日發行新版紙鈔，是暌違20年再度發行新鈔。由於近期物價上漲與防偽技術強化，製作成本拉高，推估每張紙幣的成本約20.4日圓（約0.1美元），比現行高13%。而紙幣原料多半仰賴進口，日圓貶值更推升成本。

「產經新聞」報導，日本紙鈔的正式名稱為「日本銀行券」，由日本銀行發行，日本國立印刷局製造。日銀未公布1萬日圓、5萬日圓等紙幣的製作成本，表示「從防偽的角度來看，無法透露」，但從日銀公布的財務表與各種文件，可以大概推估出成本。

從2023年的數據來看，當年的銀行券製造費用為619億2509日圓（約3億8467萬美元），製造了30億3000萬張，算出每張紙幣成本為20.4日圓。這一年度製造的全是2024年即將發行的新鈔。

而2021年則花費542億9169萬日圓（約3億3739萬美元），製造約30億張現行紙幣，算出每張成本18.1日圓。相比下，未來每張紙幣成本比現行紙幣增加2.3日圓，增幅約13%。

日銀解釋，成本增加是因為「導入3D等新技術以加強防偽措施，以及近年來電力成本、人事成本及原物料價格上漲」影響。

根據日本國立印刷局，新紙幣的用紙原料和現行相同，使用結香及馬尼拉麻製成，獨特的顏色和紋理有助防偽，且非常耐用。

新紙幣從2022年開始印製，到2023年共印製1萬日圓紙幣24億8000萬張，5000日圓紙幣2億6000萬張，1000日圓紙幣17億9000萬張，共計45億3000張，總計面額為27兆8900億日圓（約1733億2156萬美元）。

新版萬圓紙鈔正面是人稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一肖像；新版5000圓鈔正面肖像是創立津田塾大學的津田梅子；新版千圓鈔正面肖像是確立血清療法的北里柴三郎。

不過，有經濟學家指出，受到日本社會逐漸走向「無鈔化」影響，這次換發新紙幣「可能會是最後一次」。

新版紙鈔發行後，目前流通的紙鈔還可以繼續使用。許多業者為了因應新紙鈔，收銀機、提款機與自動販賣機都進行設備維修或更換，預計投入成本規模高達1兆日圓。不過，由於1台機器的成本高達數百萬日圓，也有業者決定不予因應，直接轉向全部使用電子支付或QR碼支付。

根據財務省調查，餐廳餐券機、停車場繳費機只有5成更換設備以因應新紙鈔，飲料自動販賣機也只有2成至3成更換機器。由於紙鈔流通量逐年縮小，未來3年的印鈔量預估將比20年前減少近30%。

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