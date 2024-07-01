英工黨影子外相：需更多官員訪中 盼中俄勿深化關係

可能成為英國下一任外相的國會議員拉米（左）1日說，他將推動讓更多跨部會官員訪問中國，一如他認為積極與中國接觸往來的歐美夥伴。（中央社）

英國4日國會大選，根據民調，目前在野的工黨高機率將執政。可能接任外相的國會議員拉米表示，他將推動讓更多跨部會官員訪問中國，跟進他認為積極與中國接觸往來的歐美夥伴。

以首相蘇納克（Rishi Sunak）為首，保守黨政府今年數次提及由俄羅斯 、伊朗 、北韓 及中國構成的「威權國家軸心」。不過，拉米（David Lammy）今天說，他希望中國沒有慾望（is not tempted）深度投入這個由俄羅斯、北韓和伊朗組成的「俱樂部」。

這意味拉米將中國與俄羅斯、北韓及伊朗這3個已確定是「威權國家俱樂部成員」的國家區隔，且不排除中國依然有可能改變自身行為模式，或對俄羅斯等「俱樂部」成員發揮正向影響力。

根據英國制度，主要在野黨在國會組成「影子內閣」，除了監督政府，也為未來執政做準備。2021年11月起擔任影子外交大臣的拉米因此很有可能在工黨勝選後「扶正」，成為英國外交大臣。即便他如部分消息所稱未來恐遭降職，他在選戰期間的對外發言仍具一定代表性。

拉米今天與倫敦外籍記者協會座談一個多小時，並提及一旦上台，工黨將推動英國對外政策在3大重點領域的「重新設定」（reset）：與歐洲的關係、氣候變遷，以及與「全球南方」（Global South）的關係。其中，工黨擬與歐盟（EU）簽署新的安全協定，內容將包括軍工業與國防採購的進一步整合和強化。

相較於保守黨對印太區域有不少著墨，工黨普遍更重視與歐洲的關係。儘管以維護國家安全為前提，兩大黨原則上在對外事務一向致力尋求共識，在對中關係方面，兩黨在措辭上卻有值得玩味的差異。

工黨提出與中國往來的3C準則：競爭（compete）、挑戰（challenge）、合作（cooperate）；今天拉米回應媒體提問時，另強調第4個C：連貫一致（consistency）。

媒體詢問工黨與保守黨政府的對中政策異同，拉米反問，「您是在問哪一任政府」，並提及保守黨自2010年執政以來，歷任8位外交大臣，期間就至少有7種對中政策。拉米說，面對像中國這麼重要的國家，英國需有連貫一致的政策。

他指出，在氣候變遷、公共衛生、貿易等領域，工黨政府將尋求與中國合作，但必要時將競爭並提出挑戰，特別是在國安領域。

不過，拉米強調，重點是「我們與中國接觸往來」。他說，自己很「驚訝」保守黨政府如此疏於跟中國接觸往來，特別是在美國積極這麼做，而歐洲夥伴也跟進後，英國重要官員的訪中紀錄依然乏善可陳。

他對中國駐英記者表示，工黨執政下，英國不僅是外交大臣，其他部會首長也將訪中，一如歐美夥伴。

他說，中國國內有許多事正在發生，英國政治人物能在當地即時了解實況，十分重要。

至於工黨承諾在上任100天內全面盤點英中關係，拉米強調，這同樣將涉及跨部會的英中關係盤點，不僅是外交部的事。

至於工黨政府預計如何應對台灣海峽的緊張情勢，包括中國可能侵略台灣，拉米僅簡短回應，英國對台灣的立場不變，多年來連貫一致，「我們會向中國傳達這一點」。不過，他提到，工黨也關切發生在台海的侵略性作為。

媒體詢問他如何看待保守黨示警「威權國家軸心」正加強協作，特別是俄羅斯與北韓6月簽署包含防衛互助承諾的「全面戰略夥伴關係協議」。

拉米回應，眼見俄羅斯與北韓增進夥伴關係，以及北韓的彈藥和伊朗的無人機出現在烏克蘭戰場，他十分擔憂，工黨密切關注相關現象。他說，他希望中國沒有慾望深度投入這個「俱樂部」。

保守黨政府現行對中政策3大支柱為保護（protect）國家安全和利益、與盟友協調一致（align）、跟中國維持接觸往來（engage）。

工黨及部分專家學者曾批評，保守黨的中國政策缺乏連貫一致性及跨部會整合，實務上不乏相互矛盾的決策和舉措，各部會的安全事務能力參差不齊，且捍衛價值的勇氣和決心不足。至於工黨將如何透過3C+1C準則避免「重蹈覆轍」，則有待觀察。

去年8月，時任外交大臣柯維立（James Cleverly）訪中，當時兩大黨皆有國會議員要求政府切勿輕易妥協，不可對中國的強勢專斷作為、干預英國國內政治及侵害人權視而不見。如今，拉米主張英國官員應積極訪中，卻未提及任何擬優先交涉的議題或前提，也未提及工黨常標榜的人權。

至於在北京當局高度管控資訊的情況下，英國政治人物該如何如拉米所說「就地即時了解實況」，以及他對中國的態度是否符合他提倡的「進步現實主義」（Progressive Realism）及「就事論事、不混淆期望與現實」的精神，或許在大選落幕後，外界將有機會進一步探究。