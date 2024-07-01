平壤加速「造神」 官員戴金正恩肖像胸章

北韓勞動黨第8屆中央委員會第10次擴大全會28日揭幕，幹部皆別上金正恩肖像胸針。（路透）

北韓 官方媒體6月30日發布的照片顯示，北韓官員首度在公開場合別上印有金正恩 肖像的別針，這是塑造對這位領導人的個人崇拜的最新舉動。

路透報導，官員們在金正恩主持的重要會議上發言時，右領別著黨徽章，左胸則別著紅色國旗造型的金正恩肖像別針。

根據北韓「中央通信社」報導，北韓勞動黨第8屆中央委員會第10次擴大全會6月28日揭幕，檢討黨上半年的表現。北韓一直試圖透過建立個人崇拜，來加強對權力的控制。

北韓媒體今年稍早發布金日成、金正日和金正恩三幅肖像並列的照片，顯然是為了把金正恩推上與其父祖同等的地位。

南韓 統一研究院常任研究委員洪珉推測，今年下半年朝鮮很可能通過修憲，明文規定金正恩的地位，並於明年黨大會上修改黨規，使金正恩的領袖位置由「制度上、政治上」提升為「思想上、時代上」領導者。

此外，南韓政府日前公開最新北韓人權報告，其中對脫北者出逃動機的調查顯示，出於對北韓政府體制的懷疑而決定離開家鄉的脫北者占比較先前增加，對金正恩高壓管控措施感到不滿。

南韓統一部自2107年每年彙整北韓人權報告，尹錫悅政府上任後，自去年起決定每年公開最新報告內容，27日公開的2024年度報告中首次收錄對北韓「反動思想文化排斥法」相關案例證詞；但同時，紀錄中心也發現，基於追求自由與懷疑體制而脫北的占比明顯提升。

統一部分析，北韓當局近年明顯加強對人民監視及懲罰強度，特別警戒年輕世代接觸外部資訊，脫北者證詞指出，北韓當局會隨時抽查民眾的手機，查看通訊錄等內部資訊，確認民眾在對他人的稱呼上是否使用南韓用詞；結婚時穿著西裝、白紗，戴墨鏡等行為也都被列入處罰對象。