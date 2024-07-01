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以軍再炸南北加薩 美修停火協議措辭 哈瑪斯轟了無新意

編譯中心／綜合30日電
以色列軍隊6月30日向加薩北部及南部進一步推進，圖為在當天在加薩南部的汗尤尼斯一名巴勒斯坦男子抱著他的孩子走過遭以色列摧毀的建築物。（路透） A Palestinian man holds his children as he walks next to buildings destroyed in an Israeli strike, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, June 30, 2024. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY【作者：路透通訊社，日期：2024-06-30，數位典藏序號：20240701042434641】
以色列軍隊6月30日向加薩北部及南部進一步推進，圖為在當天在加薩南部的汗尤尼斯一名巴勒斯坦男子抱著他的孩子走過遭以色列摧毀的建築物。（路透） A Palestinian man holds his children as he walks next to buildings destroyed in an Israeli strike, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, June 30, 2024. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY【作者：路透通訊社，日期：2024-06-30，數位典藏序號：20240701042434641】

以色列軍隊6月30日向加薩北部的西傑亞區（Shejaia）以及南部拉法進一步推進，其中在拉法摧毁多所房屋，造成包括兒童在內至少6名巴勒斯坦人死亡；另外，美媒6月29日引述知情人士報導，美國近日就人質釋放和停火協議的部分內容提出新措辭，但哈瑪斯表示已在6月24日收到更新版協議，但協議內容「了無新意」，停火談判尚無進展。

路透報導，加薩居民們說，4天前重新開進西傑亞區（Shejaia）的以色列戰車向數間房屋發射砲彈，導致一些家庭被困在屋內無法離開。

以軍表示，過去一天在西傑亞區作戰的部隊已擊斃多名巴勒斯坦槍手、發現武器，並摧毀軍事基礎設施。以軍6月29日宣布，有2名以色列軍人在北加薩喪生。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯及盟友伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）報告，西傑亞區與拉法皆發生激烈戰鬥，表示他們的戰士已向在當地行動的以色列部隊發射反戰車火箭和迫擊砲。

擁有美國支持的阿拉伯國家調解行動至今還未能使以哈雙方停火。

路透報導，美國支持的停火協議談判陷入僵局，雙方持續互相指責。哈瑪斯堅持，任何協議都必須結束戰爭並使以色列從加薩全面撤軍；以色列則稱，只會接受暫時停火，直到2007年以來一直統治加薩的哈瑪斯被徹底剷除。

繼美國總統拜登上個月提出3階段以哈協議，以色列和哈瑪斯至今遲遲喬不攏，美國媒體Axios援引3名知情人士指出，雙方目前卡在第8條協議內容，因此華府、卡達與埃及等斡旋代表極力「重新措辭」，希望讓以哈點頭。

以色列總理內唐亞胡好不容易鬆口同意與哈瑪斯達成「局部協議」，可是路透指出，哈瑪斯軍事高層哈姆丹（Osama Hamdan）6月29日甫證實協議毫無進展。

現在Axios報導，3名知情人士透露，以色列和哈瑪斯卡在協議內容第8條，該條在於第1階實施後，針對第2階制定具體行動，其中包含在加薩達成「持續平靜」（sustainable calm）。

對此以哈雙方各有盤算又互喬不攏。哈瑪斯希望只要討論釋放的巴勒斯坦人數和身分，以此交換所有倖存以色列士兵與男性人質；以色列則希望藉此實現加薩去軍事化目標。

知情人士表示，美國官員針對第8條「重新措辭」，「美國很努力發掘讓協議實現的方法」。

另一名知情人士則說，如果哈瑪斯同意美方新措辭，「那麼很快就能敲定協議」。

以色列總理內唐亞胡鬆口同意與哈瑪斯達成「局部協議」，可是哈瑪斯軍事高層哈姆丹（見...
以色列總理內唐亞胡鬆口同意與哈瑪斯達成「局部協議」，可是哈瑪斯軍事高層哈姆丹（見圖）29日證實協議毫無進展。（路透）

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