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員工控遭性騷、歧視 世界經濟論壇蒙塵

編譯中心／綜合30日電
每年都會在瑞士達沃斯舉辦年會的世界經濟論壇，向來有「改善世界」的使命。（美聯社）
每年都會在瑞士達沃斯舉辦年會的世界經濟論壇，向來有「改善世界」的使命。（美聯社）

每年都會在瑞士達沃斯（Davos）舉辦年會的世界經濟論壇（WEF），向來有「改善世界」的使命，如今卻傳出遭指控內部工作氛圍對女性與非裔員工懷抱敵意，有性騷擾歧視情事，可能使這個高度知名的機構聲譽蒙塵。

華爾街日報（WSJ）訪談WEF數十位現任、前任員工及知情人士後，並引述內部投訴和電郵往來報導指出，至少六位女性員工指控若懷孕或從育嬰假回歸職場，被趕走或職涯受苦，另外六名女性員工指控遭高階經理人性騷擾，兩人聲稱被WEF的活動貴賓性騷擾，員工也會警告女性職員在與創辦人施偉伯獨處時，可能會被令人不適地品頭論足，例如被要求減重。

報導指出，這種職場文化讓許多員工備感沮喪，因為WEF公開推動性別平等，每年都會發布「全球性別差距報告」，詳列各國邁向性別平等的進展。

報導也說，儘管WEF的理想是推動多元、平等及包容（DEI），非裔員工聲稱在升職時常遭忽視、無法出席達沃斯年會，還被以歧視性的字眼對待，例如一些主管形容他們「能見度」不夠高，應該多微笑等。

WEF則表示，WSJ的報導「錯誤描述我們組織、文化及同事的特質，包括我們的創辦人」，WEF及其員工都必須遵守高度的道德操守，「零容忍」騷擾或歧視，也已適當回應所有收到的投訴，且只有半數員工能出席達沃斯年會，在決定人選時不會考量種族與性別，而是根據現場需求。

施偉伯1971年舉辦首場達沃斯會議時，還是一位年輕的德國學者，之後已把WEF打造為冠蓋雲集的年度全球峰會，過去50多年來已讓這個小型非營利組織創大為年營收超過4億美元、業務多元的機構，在日內瓦、紐約等城市擁有約1000名員工。

性騷擾 歧視 非裔

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