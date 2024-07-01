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「有當首相想做的工作」 日本自民黨幹事長蓄勢待發

編譯中心／綜合30日電

日本自民黨總裁、首相岸田文雄民調低迷，黨內各山頭勢力著眼攸關首相大位的總裁選舉已蠢蠢欲動，幹事長茂木敏充6月30日一席「有當首相想做的工作」，被日媒認為透露參選意願。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，連任總裁可說意謂著連任首相。

根據日本時事通信社6月13日公布最新民調，岸田內閣支持率已跌至16.4%，再寫自民黨從2012年重返執政以來新低紀錄。儘管如此，岸田日前仍在記者會上透露有意爭取連任總裁。

富士新聞網及讀賣新聞報導，茂木參加富士電視台節目談到預計9月舉行的總裁選舉時說：「我確實有當首相想做的工作。」

茂木還說：「我希望在該說的時間點，毫不猶豫地說出該說的話。」

有關評估參選總裁的時機，茂木說，「我會利用夏天好好思考」；他接著補充，「夏天」一般指的是7月跟8月，但最近連9月也很熱，「我會在那段期間思考」。

茂木在節目中具體列舉一些想做的政策，包括全面開放「白牌計程車」（意指開放一般駕駛人使用自用車有償載客）、共享經濟及根本改革社福制度等，「這些事不當首相就做不了」。

日本政府今年4月已有限度開放「白牌計程車」上路，但茂木強調其決心表示，「我想全面開放的想法沒有改變」、「事務層級做不到的話，只要最高層決定何時做及怎麼做就可以了」。

至於另一位被認為有意挑戰岸田的前幹事長石破茂，昨天在札幌市內受訪談到評估參選總裁時說，「正在深思熟慮」、「思考一旦成為首相後要怎麼做，這是擔任國會議員應盡的責任」，再度透露參選意願。

不過，在受訪前的演講中，石破否認媒體報導自己已跟身旁人士表示確定參選總裁。他說，「我還沒有說那樣的話」。

石破舉東京都知事選舉及東京都議員補選等選戰強調，在自民黨正在奮戰的時候，「我不會說出只考慮到自己的話」。

傳出可能3度出馬角逐總裁大位的數位大臣河野太郎6月28日說，「有關參選總裁的意願，我從第一次當選眾議員的28年前起就一直在說，但現在最優先的事項就是確實做好大臣工作」。

日本 民調 眾議員

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