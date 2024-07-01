牽扯普亭、梅西… 巴拿馬文件醜聞 28人洗錢判無罪

巴拿馬一間法院6月29日宣布28名被控洗錢罪者無罪，這些人與國際逃稅醜聞「巴拿馬文件」（Panama Papers）風暴核心、現已解散的莫薩克馮賽卡法律事務所（Mossack-Fonseca firm）有關。

中央社綜合外電報導，28日獲無罪釋放者包括莫薩克馮賽卡法律事務所創辦人莫薩克（Jurgen Mossack）和馮賽卡（Ramon Fonseca Mora），後者已於5月在巴拿馬一家醫院去世。

4月在巴拿馬首都巴拿馬市舉行的審判中，檢方求處兩人12年徒刑，這是洗錢罪的最高刑罰。

但法庭聲明指出，法官馬奎內斯（Baloisa Marquinez）發現從該律師事務所伺服器取得的證據並未按照正當程序收集，讓人質疑其「真實性和完整性」，隨後宣布兩人和其他26人無罪。

法庭聲明指出，法官還裁定「其餘證據不足以確定被告的刑事責任」。

國際調查記者同盟（ICIJ）2016年基於莫薩克馮賽卡法律事務所洩漏的1150萬份文件，發表「巴拿馬文件」調查，揭露世上有多少富人將資產藏匿在境外公司，引發全球數十起調查。

冰島總理甘勞格森在其家人擁有境外帳戶的消息被曝光後被迫辭職，時任巴基斯坦總理夏立夫則因受到文件牽連而被終身取消任職資格。其他受牽連的人包括英國前首相卡麥隆、俄羅斯總統普亭 、足球 明星梅西 、時任阿根廷總統馬克里）和西班牙電影導演阿莫多瓦等。

這起洩密案震驚各國政府，曝光許多知名人士，在全球各地掀起眾多調查，並重創巴拿馬作為境外金融中心的聲譽。這些文件被洩漏給德國報紙「南德日報」，該報又與國際調查記者同盟（ICIJ）分享了這些文件。