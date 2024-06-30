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委內瑞拉總統大選7月登場 反對派領袖被禁止參選後…造勢活動露面

中央社／委內瑞拉聖克里斯托巴29日綜合外電報導
距離委內瑞拉極具爭議的總統大選剩下1個月。28日數千人齊聚塔奇拉州（Tachira）首府聖克里斯托巴市街頭，熱烈歡迎反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。（路透）
距離委內瑞拉極具爭議的總統大選剩下1個月。28日數千人齊聚塔奇拉州（Tachira）首府聖克里斯托巴市街頭，熱烈歡迎反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。（路透）

距離委內瑞拉極具爭議的總統大選剩下1個月。28日數千人齊聚塔奇拉州（Tachira）首府聖克里斯托巴市街頭，熱烈歡迎反對派領袖馬查多。

法新社報導，56歲的馬查多（Maria Corina Machado）實際上不具總統候選人資格，她在總統初選贏得壓倒性勝利後，遭最高法院裁定禁止參選。此後她大力呼籲選民支持所屬政黨「民主統一平台」（Democratic Unitary Platform）推舉的前外交官龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez），以在7月28日總統大選中擊敗現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

民調顯示，反對派的支持度長期領先馬杜洛。馬杜洛於2013年就任總統，現正尋求他的第3個任期。

在深陷長期經濟危機、政府領導人遭到國際制裁的委國，專家和反對派都警告未來1個月可能出現舞弊或其他不法行動。

馬查多站在1輛卡車的車斗上，向大批支持者揮手致意。夜幕降臨時，群眾紛紛打開手機的燈光。

群眾在聖克里斯托巴市（San Cristobal）的主要道路上高喊，「是，我們做得到！我們可以！」鄰近哥倫比亞的聖克里斯托巴市是遭到經濟危機重創的城市之一。

馬查多是查維斯主義（Chavismo）的強力反對者。查維斯主義是一種左翼民粹意識形態，由已故前總統查維斯（Hugo Chavez）倡導，此後由馬杜洛繼承。

馬查多並未在聖克里斯托巴市的造勢活動發表演說，她的團隊也未攜帶音響設備，因為擔心提供設備者會遭到馬杜洛當局的報復。

民調

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