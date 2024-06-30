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哥倫比亞叛軍與政府達協議 同意「片面停火」並釋囚

中央社／卡拉卡斯29日綜合外電報導
根據29日的聯合聲明，哥倫比亞前游擊隊「哥倫比亞革命軍」（FARC）的分支組織「第二馬克塔利亞」與政府談判後，同意「片面停火」並釋放俘虜。這次會談在委內瑞拉首都卡拉卡斯舉行，是哥倫比亞左翼總統裴卓（圖）領導下發起的第3次會談。（歐新社）
根據29日的聯合聲明，哥倫比亞前游擊隊「哥倫比亞革命軍」（FARC）的分支組織「第二馬克塔利亞」與政府談判後，同意「片面停火」並釋放俘虜。這次會談在委內瑞拉首都卡拉卡斯舉行，是哥倫比亞左翼總統裴卓（圖）領導下發起的第3次會談。（歐新社）

根據29日的聯合聲明，哥倫比亞前游擊隊「哥倫比亞革命軍」（FARC）的分支組織「第二馬克塔利亞」與政府談判後，同意「片面停火」並釋放俘虜。

法新社報導，這次會談在委內瑞拉首都卡拉卡斯舉行，是哥倫比亞左翼總統裴卓（Gustavo Petro）領導下發起的第3次會談。裴卓致力結束安全部隊、游擊隊、右翼準軍事組織和販毒集團之間長達60年衝突，但遭遇重重障礙。

根據首席政府談判代表簽署的文件，參加會談的代表團同意「第二馬克塔利亞」（Second Marquetalia）片面停火，並承諾「移交他們扣押的人員」。

協議起始日並未具體說明，但法新社看到的文本指出，「一旦關於軍事進攻行動的總統令生效，就會開始全面實施降級行動」。

聲明聲稱片面停火並不限制國家安全部隊的「憲法和法律權力」。

雙方「不遲於7月20日」會在哥倫比亞西部那里諾（Narino）杜馬科（Tumaco）開會，提出「降級」協議，並確定社會和經濟計畫的時間表。

哥倫比亞政府2022年以來斷斷續續地與馬克思主義「全國解放軍」（ELN）談判。全國解放軍去年10月綁架了英超利物浦足球隊球員狄亞士（Luis Diaz）的父親。

2023年10月，當局開始與哥倫比亞革命軍殘餘勢力所組的異議團體「中央參謀部」（Estado Mayor Central，EMC）談判。

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