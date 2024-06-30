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伊朗總統大選無人過半 2人7/5決選

編譯中心／綜合29日電
伊朗進行總統大選首輪投票，暫無候選人得票過半，將由溫和派國會議員裴澤斯基安(圖)和強硬派外交官員賈立里(圖)進行下一輪投票。 (歐新社)
伊朗進行總統大選首輪投票，暫無候選人得票過半，將由溫和派國會議員裴澤斯基安(圖)和強硬派外交官員賈立里(圖)進行下一輪投票。 (歐新社)

伊朗進行總統大選首輪投票內政部官員指出，無候選人得票過半，將由得票前兩名的改革派候選人裴澤斯基安和極端保守派候選人賈立里，進入7月5日舉行的第2輪投票。

中央社引述法新社報導，伊朗內政部發言人艾斯拉米（Mohsen Eslami）表示，大約6100萬合格選民中有約2450萬人參加了投票，投票率約為40%，這是這個伊斯蘭共和國歷史上最低的一次。由於無候選人獲得絕對多數選票，拿下最多選票的前兩位候選人將被提交給憲法監護委員會（Guardian Council），參加預定7月5日舉行的第2輪投票。

路透報導，今年5月伊朗時任總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘直升機墜機身亡，讓總統大選提前舉行。原本有6人參選，但2名極端保守派候選人宣布退選後，就由包含1名改革派人士在內共4人角逐總統大位。

根據內政部公布的暫定計票結果，在已清點的超過2400萬張選票中，溫和派國會議員裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）以超過1000萬張選票，領先拿下逾940萬張選票的強硬派外交官員賈立里（Saeed Jalili）。

伊朗的權力掌握在最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）手中，因此總統選舉結果並不代表伊朗在核子計畫或對於中東地區民兵組織的支持會有任何重大政策轉變。

但總統掌管政府的日常行政事務，可以影響伊朗的政策立場。

德國之聲報導，自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗已經進行了13次總統選舉，其中只有2005年一次進入了決選。保守派議會議長穆罕默德·巴格爾·卡利巴夫當時獲得了約338萬票，而保守派神職人員穆斯塔法·普爾穆哈馬迪獲得了20萬6397票。那時的伊朗選舉委員會共統計了超過一百萬張廢票。

伊朗進行總統大選首輪投票，暫無候選人得票過半，將由溫和派國會議員裴澤斯基安(圖)...
伊朗進行總統大選首輪投票，暫無候選人得票過半，將由溫和派國會議員裴澤斯基安(圖)和強硬派外交官員賈立里進行下一輪投票。 (歐新社)

伊朗 投票 內政部

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