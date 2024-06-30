氣候暖化害的…珠峰融雪後逾200遇難遺體曝曬 成了最高墳場

全球最高峰長年累積的許多垃圾和遺體更堪稱「最高墳場」，隨著候變遷加劇，冰雪逐漸融化，越來越多的遺體和垃圾暴露在外。（路透）

每年有數以萬計的登山好手前往喜馬拉雅山 挑戰登頂珠峰。隨着全球變暖，常年積雪的逐漸融化，登山者留下的垃圾也暴露出來，據估計，聖母峰上覆蓋著超過50噸垃圾和200多具屍體。尼泊爾軍方人士表示「由於全球暖化 影響，隨著積雪減少，遺體和垃圾變得更明顯」。

法國廣播電台報導，自從1920年代人類開始攀登聖母峰以來，已有超過300人在山上遇難，光是今年的登山季（3月至5月）就有8人喪命。估計目前仍有超過200具遺體未被運下山。

根據《BBC News》報導，近年來前往聖母峰挑戰攻頂的登山客眾多，為了解決垃圾堆積問題，尼泊爾軍方自2019年起，年年都會派遣人員進行淨山行動。

尼泊爾軍方表示，今年已從聖母峰及努子峰（Nuptse）、洛子峰（Lhotse）清出11噸垃圾、4具屍體及1具骸骨。而歷年來，迄今為止的5次清掃任務，一共清除了119噸垃圾、14具屍體和骸骨。

另據《CBS News》報導，尼泊爾陸軍少校阿迪亞·卡基（Aditya Karki）帶領由12名軍事人員和18名登山者組成的清掃隊伍。卡基指出，受到全球暖化影響，積雪減少，遺體和垃圾變得愈來愈明顯。

將遺體運下山是一項艱鉅且危險的任務，每次都要花費好幾千美元，還得動員至少8名救援人員，花費數小時把冰層鑿開，或是用沸水融化冰層，才能將一具遺體取出來進而回收，雪巴人Tshiring Jangbu表示：「這非常困難，把遺體弄出來是一回事，把他們帶下山又是另一大挑戰。」