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環太軍演29國合作 航艦打擊群指揮官強調「建立信任」

世界最大規模「環太軍演」登場 美官員：對中國示警停止霸凌近鄰

中央社／台北29日電
美國和28個夥伴國在夏威夷附近海域展開世界最大規模的「環太平洋演習」(RIMPAC)。 （中央社）
美國和28個夥伴國在夏威夷附近海域展開世界最大規模的「環太平洋演習」(RIMPAC)。 （中央社）

美國和28個夥伴國在夏威夷附近海域展開世界最大規模的「環太平洋演習」(RIMPAC)，其中包括英國、法國、巴西以色列等非太平洋國家，美國官員指出，「環太軍演」將向中國發出一個強而有力的訊息，督促北京停止霸凌近鄰。

美國之音今天報導，今年的「環太軍演」有29國參與，國際合作達到了前所未有的規模，計有40艘水面艦艇、150多架飛機、三艘潛艇和2萬5000人。官員說，每2年舉行一次的「環太軍演」可以向中國發出一個強而有力的訊息，督促北京停止霸凌近鄰。

「環太軍演」副指揮官、智利海軍准將葛瑞羅（Alberto Guerrero）說：「非常歡迎世界上每一個在太平洋有著利益並將遵守同樣價值觀的國家參加」。

包括英國、法國、巴西和以色列等非太平洋國家也參與其中。但中國並未受到邀請。

大西洋理事會（Atlantic Council）印太安全倡議主任加勞斯卡斯（Markus Garlauskas）說，這些國家有著共同利益，要威懾並對抗威脅著印太自由開放的中國侵略。

加勞斯卡斯說，2014年和2016年曾邀請中國，但是卻引起了反彈，因中國方面對此加以利用，「這絕對讓美國及其盟友覺得上當了」；中國實際上是把那當作一次機會，用來收集情報，並在國際水域建造了更多的人工島嶼並將其軍事化，最近幾個月在台灣進行咄咄逼人的演習，近幾天更用水砲攻擊菲律賓船隻。

「環太軍演」定於8月初結束。

巴西 以色列 夏威夷

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