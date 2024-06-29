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歐日演習 中國學者：北約插手亞太加劇軍事競爭

中央社／上海29日電

歐洲國家與日本自衛隊聯合演習頻率增加，學者剖析，這是北約國家加大插手亞太地區的表現，北約尋求強化亞太夥伴關係的動作，可能加劇亞太地區軍事競爭、升級區域緊張。

日本防衛省25日宣布，航空自衛隊7月將在日本與德國、法國、西班牙空軍展開一系列聯合操演，盼強化合作以實現自由開放印太地區。日經新聞日前報導，外國軍隊與自衛隊在日本周邊舉行聯合訓練有增加趨勢，歐洲國家相繼前來。

南京大學亞太發展研究中心研究員凌雲志今天在澎湃新聞專欄發表相關看法。

這篇評論指出，日本是美國在亞太地區重要盟友，於是也成為歐洲國家在亞太地區展開軍事合作的重要對象。歐洲國家頻繁向亞太地區派遣軍事力量，顯示出北約近年加大對於亞太地區的重視程度。

以英、法、德為代表的北約成員國，近年頻繁派遣海空軍事力量到亞太地區，在日本周邊與自衛隊展開行動，不斷拓展軍事合作的機制和形式，意圖為進一步介入亞太安全事務創造條件，特別是德國，其與日本的防務合作關係持續熱絡。

這篇評論提到，歐洲國家持續加大對亞太地區的軍事介入，特別是加強與日本自衛隊互動合作，在目前俄烏衝突持續、歐洲安全秩序面臨挑戰等背景下，北約強化亞太夥伴關係的舉動，很可能加劇亞太地區軍事競爭，升級地區緊張局勢。

日本也在積極推動亞太地區「北約化」。2022年以來，日本首相岸田文雄連續兩年參加北約首腦峰會，還規劃出席今年7月在華盛頓召開的北約峰會；日本也具體地加強與北約軍事安全合作，例如2022年正式加入北約網路防禦中心。

這篇評論認為，美國對於北約加強亞太事務仍有矛盾態度，一方面其確實有印太戰略布局需要；另一方面卻又擔憂北約資源注意力被分散，北約重點防範對象仍應為來自俄羅斯的安全威脅。

這樣的分歧與爭論聲音也在北約內部發生，在俄烏衝突環境中，多數歐洲成員國認為，倘若歐洲安全形勢進一步惡化，俄羅斯將構成更為嚴峻的威脅，目前北約不斷強化亞太夥伴關係的舉動，很可能動搖聯盟根基。

這篇評論評估，這些矛盾分歧很可能影響未來歐洲國家在亞太地區展開防務合作的意願和效果。

北約 日本 德國

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