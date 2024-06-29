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岸田文雄上任滿1000天 二戰後日本首相第8人

中央社／東京29日電
日本首相岸田文雄。（路透資料照片）
日本首相岸田文雄。（路透資料照片）

日本首相岸田文雄今天上任滿1000天，成為二戰後達此里程碑的第8人。不過，內閣支持率依舊低迷，面對攸關首相大位的自民黨總裁選舉9月登場，日媒指出岸田連任之路前景不明。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，連任總裁可說意謂著連任首相。

根據日本時事通信社6月13日公布最新民調，岸田內閣支持率已跌至16.4%，再寫自民黨從2012年重返執政以來新低紀錄。儘管如此，岸田日前仍在記者會上透露有意爭取連任總裁。

時事通信社報導，岸田成為二次大戰後上任滿1000天的第8位日本首相，但自民黨內對下次眾議院大選感到強烈危機，「遠離岸田」的情況正在加速。

如果岸田想繼續在首相任內進一步達成相關紀錄，9月舉行的總裁選舉將成一大難關，由於目前內閣支持度未見回升跡象，岸田想要連任總裁的前景仍不明朗。

岸田昨天在首相官邸受訪時說，每天都戰戰兢兢地致力各項課題，「這些努力累積成就了今天」。談到自民黨總裁選舉，岸田說，在執政方面全力以赴取得成果，「目前沒有思考其他事情」。

日本從二次大戰後一共選出35位首相，其中前首相安倍晉三在任3188天居冠，如果包括二戰前的整個日本憲政史同樣居首；實現沖繩回歸（沖繩返還）的前首相佐藤榮作，以2798天次之；任內簽署日美安全保障條約與制憲的前首相吉田茂，以2616天排第3名。

日本放送協會（NHK）報導，岸田回顧內閣上路滿1000天時說，這段時間都是抱持戰戰兢兢態度致力各項課題；談到未來執政時說「將專心致力在各項刻不容緩的課題」，但避談有關9月將舉行的總裁選舉事宜。

自民黨內爆發「政治與金錢」問題後，內閣支持率持續低迷不振，對岸田來說，增添了總裁選舉前的執政嚴峻程度。

站在岸田的立場來看，希望能在政治改革及採取高物價對策等國內外課題上拿出成果，藉此改變目前不利的政治氛圍。

在這種情況下，自民黨內的前首相菅義偉已出聲批評岸田未就「政治與金錢」問題負起責任，認為在總裁選舉時給外界「煥然一新」感受很重要。

而被認為可能是「後岸田時代」接班人選之一的自民黨前幹事長石破茂，昨天受訪談到總裁選舉時說，「正在深思熟慮（是否出馬）」。

傳出可能3度出馬角逐總裁大位的數位大臣河野太郎說，「有關參選總裁的意願，我在第一次當選眾議員的28年前就說過了，但現在最優先的事項就是確實做好大臣工作」。

日本 眾議院 眾議員

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