泰勒絲通膨撼動歐洲 法國因這理由不受影響

泰勒絲巡演所到之處皆推升當地物價，唯獨法國不受影響。(美聯社)

泰勒絲 （Taylor Swift）「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）今夏來到歐洲，場場售罄的演唱會，所到之處皆推升當地旅館費用，帶來所謂的「泰勒絲通膨」（Swiftflation），但唯獨法國未受影響。

Business Insider報導，根據惠譽解決方案BMI部門24日報告，泰勒絲5月巡迴的四個歐洲國家當中，葡萄牙、西班牙和瑞典當地的訂房價 格，比2021至2023年各年5月的平均高出好幾倍；然而在法國，該價格的通膨卻下降。

BMI研究員認為原因在於，和其他國家相比，法國的人口和當地旅館可容納的人數都比較多，這足以稀釋來自泰勒絲巡演所帶來的衝擊。巴黎和里昂共六場演唱會，總計29萬觀眾，只占法國人口的0.43%。

研究人員說，「法國定期舉辦大型活動，觀光 旅遊產業和機場都發展成熟，足以容納來自國內外的大量訪客」。

泰勒絲此次巡演地點涵蓋歐洲18座城市，共有51場。報告指出，演唱會接下來將到荷蘭、愛爾蘭、奧地利和瑞士，都有可能推升當地物價，因為這些國家人口都不到2000萬。

義大利觀光業者Tourist Italy創辦人尤里斯說，「資料顯示，今年7月米蘭旅館在演唱會當晚的訂房價格，比前後數周平均高出45%」。

泰勒絲的巡演對此前行經的國家產生了重大經濟效應。BMI分析師發現，演唱會觀眾可花高達門票費用四倍的錢在相關開銷上，牽動當地通膨。

研究公司QuestionPro訪調600位參與泰勒絲美國巡演的觀眾發現，每人平均支出達1300美元。泰勒絲「時代巡演」在美國共有53場演唱會。