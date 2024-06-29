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「怎麼比賽？」奧運倒數1月 塞納河水質仍未達標

編譯中心／綜合28日電
巴黎奧運即將到來，塞納河水中的大腸桿菌連續第三周出現不安全水平，引發外界擔憂；圖為遊客28日搭船駛過亞歷山大三世橋。 （美聯社）
巴黎奧運即將到來，塞納河水中的大腸桿菌連續第三周出現不安全水平，引發外界擔憂；圖為遊客28日搭船駛過亞歷山大三世橋。 （美聯社）

距離巴黎奧運開幕只剩下1個月，根據巴黎市長辦公室28日公布的最新檢測結果，塞納河的水質依然不合格。在奧運期間，塞納河將舉辦開放水域游泳比賽和鐵人三項游泳賽，外界不少人憂心：「河水仍未達到可辦游泳賽事的水準，要如何能讓參賽者安心出賽？」

央廣引述法新社報導，這項檢驗於上周完成，結果顯示，作為糞便指標之一的大腸桿菌含量遠遠超出運動聯盟規定的上限。

根據6月18日測得的結果，大腸桿菌的含量是可接受值的10倍，而且從未符合世界鐵人三項聯盟(World Triathlon Federation)規定的每100毫升水中，大腸桿菌群不超過1000個的標準。腸球菌(Enterococci)則有所改善，但上周仍有幾天處於不安全等級。

市長辦公室在聲明中表示：「由於水文條件不佳、日照不足、低於平均的季節氣溫和上游汙染，導致水質持續低劣。」

法國政府過去10年來一共花費14億歐元(約15億美元)，試著透過改善巴黎的下水道系統和建造新的水處理和儲存設施，來淨化塞納河。

然而幾場暴雨仍然癱瘓了巴黎的汙水網絡，其中部分下水道已有100年歷史，導致未經處理的汙水直接排入塞納河中。

除了塞納河水質問題，供給奧運選手的大量飲食也是全球注目焦點。法國選手村端出多達500道不同餐點餵飽這些運動員們，CNN記者首度「開箱」奧運餐廳，主廚設計各國菜餚，每天24小時不間斷，來提供4萬5000份餐點。菜餚主題還會按地區區分，有法國區、亞洲區、加勒比海區等等，部分由法國米其林主廚親手包辦。

出於安全考量以及環保意識，1/3餐點都是蔬食為主，餐具也都是可回收材質，什麼都有，就是沒有炸物。各選手村內都無法使用油炸設備，將不會製作油炸食物，換句話說，運動員將吃不到法國知名的炸薯條。不過為了快速補充能量，各種高熱量甜點，將無限量供應。

此外，耗費8年，往來奧利機場與市中心的地鐵14號線延長線，於6月24日開始迎接首批乘客。地鐵全長28公里，估計到2025年中期為止，每天將有100萬的旅客輸運量，是大巴黎地區第一條「超級地鐵」，為即將開門的奧運會帶來交通便利。更重要的是開通之後，從奧利機場進巴黎市區的時間只要短短25分鐘，多個奧運場館也都在運行的範圍之內。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）積極參與這一全球盛事的籌備工作，並出席開幕式。

公共集團發言人吉米‧布魯恩（Jimmy Brun）讚揚巴黎大眾運輸公司（RATP）這一「重大成就」，RATP是該項目的主要承建方。「這項工程極其複雜，包括線路延伸、自動化系統的現代化以及車輛的更新。」他解釋道。

巴黎迎接2024年奧運，香榭麗舍大道奧運會大型商店已擺放各式紀念商品。（路透）
巴黎迎接2024年奧運，香榭麗舍大道奧運會大型商店已擺放各式紀念商品。（路透）

巴黎奧運 地鐵 檢測

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