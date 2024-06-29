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聽南韓歌、穿婚紗、高腳杯喝紅酒...北韓列反動行為

記者雷光涵／綜合28日電
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，右）上周造訪平壤，並致贈北韓領導人金正恩（左）一輛俄產豪華轎車Aurus。(美聯社)
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，右）上周造訪平壤，並致贈北韓領導人金正恩（左）一輛俄產豪華轎車Aurus。(美聯社)

南韓政府公布「2024北韓人權報告」揭露脫北者證言，一名接觸南韓歌曲、電影的北韓年輕人因為這些「反動思想行為」，被公開處死。北韓政府定義的反動行為還包括新娘在婚禮穿白紗、用高腳杯喝紅酒等。

日本NHK及韓聯社報導，南韓27日公布的北韓人權報告引用600名左右脫北者的證言，指4年前北韓制定「反動思想文化排斥法」，防止北韓人民接觸南韓資訊和文化，徹底監視與處罰。

一名2023年逃離北韓的證人說，2022年他在黃海南道一座礦山，親眼目睹政府公開行刑。一名22歲的「犯罪嫌疑人」，被疑似法官的人在刑場宣布，他因收聽70首南韓歌曲、觀看3部南韓電影被捕。審訊過程中又發現，嫌犯還將相關內容，散播給周遭的人。南韓統一省認為，北韓當局擔心南韓連續劇影響北韓人民，進一步強化控制他們的思想。

脫北者還說，在「反動思想文化排斥法」的說明影片中指出，新娘在婚禮時穿白色婚紗，和新郎背新娘，以及戴墨鏡、用高腳杯喝紅酒，均屬於「反動」行為。

南韓政府2017年起每年發行「北韓人權報告」，去年起首次公開發行。

此外，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上周造訪平壤，並致贈北韓領導人金正恩一輛俄產豪華轎車Aurus。不過，路透引用海關資料報導，這輛車使用的許多零組件來自南韓。

普亭和金正恩（Kim Jong Un）上周駕駛Aurus豪華轎車在平壤兜風，沿路有說有笑，顯示他們的反西方聯盟關係進一步加深。在2018年問世的Aurus汽車，是俄羅斯試圖展現國內實力和減少依賴進口技術與商品的縮影。

路透報導，Aurus的汽車製造商使用價值數以百萬計美元的進口零組件，其中許多正好來自被金正恩稱為北韓「頭號敵人」的南韓。

根據這些資料，俄國從南韓進口的產品包括車體零件、感測器、可程式化控制器、開關、焊接設備以及其他零件，總價值近1550萬美元。俄國還從中國、印度、土耳其、義大利及其他歐盟國家進口相關零件。

這些進口產品顯示俄羅斯持續依賴西方技術，西方則試圖切斷莫斯科與全球供應鏈的連結，對俄國入侵烏克蘭一事予以制裁。

路透無法具體確認普亭致贈金正恩的這輛車用了哪些外國零件；俄國進口這些零件並未違反制裁規定。

南韓統一省認為，北韓當局擔心南韓連續劇影響北韓人民，進一步強化控制他們的思想。(...
南韓統一省認為，北韓當局擔心南韓連續劇影響北韓人民，進一步強化控制他們的思想。(美聯社)

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