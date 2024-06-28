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聽南韓歌、新婚穿白紗都是「反動行為」 脫北者目睹青年遭公開處死

聽南韓歌、新婚穿白紗都是「反動行為」 脫北者目睹青年遭公開處死

記者雷光涵／即時報導
南韓統一省認為，北韓當局擔心南韓連續劇影響北韓人民，進一步強化控制他們的思想。（美聯社）
南韓統一省認為，北韓當局擔心南韓連續劇影響北韓人民，進一步強化控制他們的思想。（美聯社）

南韓政府公布「2024北韓人權報告」揭露脫北者證言，一名接觸南韓歌曲、電影的北韓年輕人因為這些「反動思想行為」，被公開處死。北韓政府定義的反動行為還包括新娘在婚禮穿白紗、用高腳杯喝紅酒等。

日本NHK及韓聯社報導，南韓27日公布的北韓人權報告引用600名左右脫北者的證言，指4年前北韓制定「反動思想文化排斥法」，防止北韓人民接觸南韓資訊和文化，徹底監視與處罰。

一名2023年逃離北韓的證人說，2022年他在黃海南道一座礦山，親眼目睹政府公開行刑。一名22歲的「犯罪嫌疑人」，被疑似法官的人在刑場宣布，他因收聽70首南韓歌曲、觀看3部南韓電影被捕。審訊過程中又發現，嫌犯還將相關內容，散播給周遭的人。南韓統一省認為，北韓當局擔心南韓連續劇影響北韓人民，進一步強化控制他們的思想。

脫北者還說，在「反動思想文化排斥法」的說明影片中指出，新娘在婚禮時穿白色婚紗，和新郎背新娘，以及戴墨鏡、用高腳杯喝紅酒，均屬於「反動」行為。

南韓政府2017年起每年發行「北韓人權報告」，去年起首次公開發行。

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