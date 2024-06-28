全球最宜居城市 維也納連3年奪冠 美國前10大掛零

經濟學人資訊社(EIU發布)2024全球最宜居城市，維也納連續三年排名全球第一名；圖為人們日前在維也納歌劇院前，慶祝一年一度的彩虹遊行。（路透）

經濟學人資訊社(EIU)26日發布2024年全球宜居指數(Global Liveability Index)，全球173個城市中，排名前10城市依序為維也納、哥本哈根、蘇黎世、墨爾本、加拿大卡加立(Calgary)、日內瓦、雪梨、溫哥華、大阪、奧克蘭 。其中，維也納連續第三年蟬聯全球宜居城市第一名，大阪則是唯一進入世界前10名的亞洲城市。

央廣報導，EIU的全球宜居指數有五大評分項目，分別為穩定度(Stability，占比25%)、健康照護(Healthcare，占比20%)、文化和環境(Culture & Environment，占比25%)、教育(Education，占比10%)、基礎建設(Infrastructure，占比20%)。

EIU指出，全球排名前10的城市中，墨爾本、雪梨和溫哥華因為面臨嚴重住房危機，而在「基礎建設」得分下滑；類似的原因也造成多倫多今年滑落前10名榜單外，位居第12。

在五大評分項目之中，與去年相較，公眾抗議活動增加以及武裝衝突，分別導致西歐各大城市和以色列特拉維夫(Tel Aviv)在「穩定度」的得分大幅下滑。

EIU分析，整體而言，西歐依然是最宜居的地區；除了「教育」，西歐在其他四大評分項目的得分都位居世界第一。宜居程度次佳的北美地區則是在「教育」獲全球最佳成績。

不過，西歐和北美地區的平均得分自去年起即有往下掉趨勢，其他五個地區的平均成績則有程度不等的進步。

其中，整體宜居程度全球排名第三的亞太地區進步有限，排名第四的東歐地區則在「健康照護」和「教育」有大跳躍般進展。

美國上榜城市中排名最高的是夏威夷檀香山，位列第23名；喬治亞州亞特蘭大上升4名，排名第29名。洛杉磯排在第58名，紐約則排在第70名。北美地區的教育平均得分最高。

根據EIU，全球10大「不宜居」城市主要分布在中東和北非，以及撒哈拉沙漠以南的非洲地區。然而，受俄羅斯 的侵略戰爭影響，烏克蘭首都基輔在全球宜居城市排名第165，也就是倒數第9名，是唯一名列全球10大「不宜居」的歐洲城市。俄羅斯則沒有城市進入10大「不宜居」榜單。

另一方面，EIU也公布成績較去年進步最多的前10名城市，香港 進步幅度名列第一。根據EIU，香港的排名則由去年的第61位，大幅躍升11位，至躋身第50位；香港的排名上升主要是因為在「穩定度」和「健康照護」的得分增加。

此外，北京的進步幅度也名列世界前10，在全球宜居指數排名第81。

台灣則有三座城市獲納入排名，排名由高至低依序為台北(第66名)、高雄(第72名)、台中(第74名)。