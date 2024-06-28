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以色列國防部長：可將黎巴嫩打回石器時代 但不想

編譯中心／綜合27日電
黎巴嫩南部靠近以色列邊境的黎巴嫩小鎮謝巴，一名民防工作人員26日檢查被以色列空襲摧毀的房屋。（美聯社）
黎巴嫩南部靠近以色列邊境的黎巴嫩小鎮謝巴，一名民防工作人員26日檢查被以色列空襲摧毀的房屋。（美聯社）

以色列國防部長加蘭特表示，不想在黎巴嫩開戰，但以軍有將該國「打回石器時代」的能力。聯合國人道主義事務負責人警告，這類衝突「將可能是世界末日」。

加蘭特在26日訪美行最後一天表示，以色列「能將黎巴嫩打回石器時代，但我們不想這麼做。我們不想開戰，但我們為所有狀況做準備。真主黨非常清楚，如果發動戰爭，我們會對黎巴嫩造成重大損害」。

美國國防部長奧斯丁25日告訴加蘭特，以國和真主黨開戰「可能為中東地區帶來可怕後果」，並敦促採取外交解決方案。

聯合國人道事務與緊急援助負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）26日在瑞士日內瓦告訴媒體，黎巴嫩是「所有爆發點中的爆發點」。他警告：「這無從規畫因應。這可能帶來毀滅性後果。」

另外，加蘭特26日表示，與美國白宮高級官員的會談，緩解了向以色列軍隊提供武器的「瓶頸」。這顯示雙方都希望緩和因指責美國扣押武器而引發的緊張局勢。

據他的辦公室發布的聲明，加蘭特與美國國家安全顧問沙利文在華盛頓會晤後表示，在「兵力集結和彈藥供應」問題上取得了「重大進展」。

加蘭特在聲明中表示，「障礙已經消除，瓶頸已經解決」，但聲明沒有提供更多細節。似乎指的是以色列總理內唐亞胡上周指責美國在以色列打擊加薩走廊哈瑪斯的戰爭中扣留供應以色列的武器。

白宮官員表示他們不知道內唐亞胡指的是什麼，不過美國總統拜登早些時候扣留了一批2000磅的炸彈。白宮有關26日會議的新聞稿沒有直接涉及武器爭端，但表示沙利文重申了拜登的承諾，即「確保以色列擁有軍事上自衛和對抗伊朗支持對手所需的一切」。

一位美國高級官員承認系統存在瓶頸，但將其歸因於武器轉讓的複雜性，而不是故意拖延。這位官員在加蘭特和沙利文會面後告訴記者，向以色列提供武器中唯一暫停的是重型炸彈。這位官員說，美國和以色列專家在本周的會議上審查了兩國的所有武器協議，並同意優先交付一些武器。雙方同意繼續磋商以確保交付順利進行。

以色列國防部長加蘭特（左）和美國防部長奧斯丁。（歐新社）
以色列國防部長加蘭特（左）和美國防部長奧斯丁。（歐新社）

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