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玻利維亞3小時軍方政變 總統阿爾斯陷自導自演疑雲

編譯周辰陽／綜合27日電
玻利維亞陸軍總司令朱尼嘉（中）26日發動軍事政變，但只維持三至五小時便告失敗。（路透）
玻利維亞陸軍總司令朱尼嘉（中）26日發動軍事政變，但只維持三至五小時便告失敗。（路透）

南美國家玻利維亞26日爆發軍方政變未遂事件，士兵出現在行政首都拉巴斯市中心宣稱要「重建民主」，一度試圖闖進總統府，總統阿爾斯則號召民眾上街反制。政變部隊後來迅速撤退，帶頭的陸軍總司令朱尼嘉在電視直播中被警察帶走。

事發約在當地時間下午2時30分左右，電視台畫面顯示身穿鎮暴裝的部隊占據政府機關林立的穆里洛廣場，朝群眾投擲催淚彈，迷彩裝甲車衝擊總統府大門，士兵試圖闖進大樓。

玻國記者報導，就在政變部隊試圖接管總統府期間，朱尼嘉短暫進入，隨後走出來，並在蒙面官兵圍繞下發表演說，稱軍方正試圖建立真正的民主，而非被少數同一群人治理長達三、四十年。他還呼籲釋放多位被關起來的政治人物與軍方成員。

玻國總統阿爾斯發布在總統府錄製的影片，呼籲玻利維亞人民「組織動員，對抗政變與支持民主」，並在內閣成員簇擁下宣布，「我們不能再允許政變奪走玻利維亞人民的性命」。

這場政變前後只持續約三至五小時。隨著時間流逝，局勢愈發明顯，朱尼嘉的計畫幾乎沒得到支持。

根據玻利維亞電視台的畫面，阿爾斯進入總統府與朱尼嘉對峙，阿爾斯說：「我是你的隊長，我要求你撤回你的士兵，我不容許抗命。」之後，朱尼嘉便不知去向。法新社記者看到軍人和戰車撤出，支持民選總統阿爾斯的警察部隊重新控制穆里洛廣場。

玻國國家電視台播出的畫面顯示，朱尼嘉晚間在一座軍營外對記者發表談話時被押上警車。玻國檢察總長辦公室宣布將對其展開刑事調查，並「尋求最嚴厲的懲罰」。另一名高階將領、玻國海軍司令薩爾瓦多也在當晚被捕。

阿爾斯之後撤除朱尼嘉的陸軍總司令一職，改任命貝拉斯克斯接替，同時更動海空軍首長。貝拉斯克斯與阿爾斯一起在國家電視現身，下令上街的士兵返回軍營。

然而，朱尼嘉在被捕前宣稱，是阿爾斯要求他發動政變。朱尼嘉當時對著正在轉播的攝影機表示：「總統跟我說，局勢真是一團糟，這周將很關鍵，所以必須準備一些會提高我民望的方法」。朱尼嘉稱，他詢問阿爾斯是否要出動裝甲車時，得到肯定的答覆。

內政部長卡斯提略旋即駁斥這番指控，稱朱尼嘉與涉嫌同謀的薩爾瓦多「失去所有可信度」。卡斯提略說，「他們試圖贏得人民支持，但玻利維亞人民不想再冒險政變」。他說有九人在混亂中受到槍傷，證明「這不是場演習」。

英國廣播公司（BBC）報導，26日的事件看起來愈來愈像是一樁失算的短命軍事起義，而不是更廣泛的政權瓦解。拉美國家領導人紛紛予以譴責，包括智利、厄瓜多、秘魯、墨西哥、哥倫比亞及委內瑞拉等國領袖都呼籲尊重民主，華府則呼籲冷靜。

BBC指出，接下來幾周將是確定朱尼嘉的政變是否只是單一事件的關鍵。但玻國人權活動人士瓦卡-達薩表示，她擔心阿爾斯可能以這次政變作為理由，藉機打壓政敵。

玻利維亞拉巴斯26日經歷了陸軍部隊襲擊總統府的軍事政變，居民27日在報攤前談論。...
玻利維亞拉巴斯26日經歷了陸軍部隊襲擊總統府的軍事政變，居民27日在報攤前談論。 （美聯社）

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