「到車內聊聊？」駐日美軍涉性侵少女 沖繩縣官民抗議

美軍在沖繩基地。（路透）

一名沖繩駐日美軍因涉嫌誘拐與性侵未滿16歲少女，今年3月被依「猥褻目的誘拐」與「不同意性交」罪嫌起訴，美軍27日赴沖繩縣政府說明，但此事已引發沖繩縣官方與民間抗議。

美方高層赴縣府說明 但未道歉

綜合日本 「每日新聞」、「沖繩時報」等媒體報導，位於日本沖繩嘉手納基地的美國空軍第18聯隊指揮官伊凡斯（Nicholas Evans）准將，27日上午偕同美國駐沖繩總領事竇爾博（Matthew Dolbow）前往沖繩縣政府，向副知事池田竹州說明因應這起事件的措施等，不過並未道歉。

伊凡斯表示，「這起事件令我深感憂慮，並對造成大家的擔憂感到遺憾」。

池田則在這場會面中宣讀沖繩縣知事玉城鄧尼的書面抗議，指出「這是蹂躪女性人權的重大且惡質事件，絕對不能容忍，並感到強烈憤怒」，要求美方立即採取具實際效果的防範措施，且必須徹底教育與管理人員，向被害人道歉並毫不拖延地提供適當補償。

「琉球新報」報導，以嘉手納為基地的美國空軍第18聯隊昨天承認被起訴的人隸屬該基地。

根據3月27日的起訴書，25歲的美國空軍士兵華盛頓（Brennon Washington）2023年12月24日在沖繩本島中部的公園，詢問1名未滿16歲的少女「天氣很冷，要不要到車內聊聊？」等，隨後載著這名少女到基地外的家中猥褻。

根據沖繩縣警方說法，少女身邊的相關人士當天就報警，沖繩縣警方經過調查後於今年3月函送檢方偵辦，那霸地方檢察廳3月27日起訴這名美國軍人。

外務省知情起訴未通知 引發縣府不滿

日本外務省雖然知道起訴一事，但在約3個月時間內未通知沖繩縣政府。沖繩縣知事玉城鄧尼6月25日透露，外務省3月27日獲知起訴後向美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）提出抗議，但一直未聯絡沖繩縣政府，直到縣府6月25日主動詢問。

外務省發言人小林麻紀26日對此回應，依據每個案件的狀況，考量對調查及審判的影響等，以檢察當局的判斷為前提決定是否公開。被日媒問到外務省傳達資訊的方式是否適合，小林則說：「必須審慎處理涉及被害人隱私的案件」，也表示「不認為必須經常向全數相關各處報告」。

根據日美地位協定（日美行政協定）等，被告一度被日方拘留，不過昨天已知那霸地方法院允許被告交保。而那霸地方法院並未透露相關理由。

美方：被告獲保釋 人在基地內限制自由

伊凡斯准將27日會晤池田後向日媒表示，「被告已支付保釋金交保，在基地內限制自由。在審判結束之前，他的護照由美國政府保管並將配合日本當局。他無法離開基地。」

讀賣新聞報導，美國國務院 發言人於美國時間26日回應沖繩駐日美軍被起訴事件時稱「非常嚴肅看待，（此事）違反我們的基本價值觀」。這名發言人也表示，「所有美國軍人被期望遵守最高水準的行為規範」，並且強調這樁事件「也不被美國社會所容」，表明將全面配合日本當局。

那霸市議會27日全體一致通過抗議決議與意見書，要求向受害人道歉，及徹底修正日美地位協定。抗議決議文認為關於性侵少女的重大事件，在被告遭起訴後約3個月內，外務省與沖繩縣警方等單位皆未提供沖繩縣政府相關資訊，這種處理方式顯有問題。