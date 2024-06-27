英大選賭博門 選將下注當消遣 工黨「賭自己敗選」

英國首相蘇納克24日在競選活動中對選民發表演說。（路透）

英國國會大選「賭博門」近日劇 情呈多線快速發展，除了保守黨與工黨兩大黨皆有人涉嫌，迄今遭披露的投注標的更有「多元化」趨勢；隨著監管機關擴大調查，醜聞恐越演越烈，讓公眾對政治人物的觀感再探低點。

前英國廣播公司（BBC）商業和經濟新聞主編、現任英國獨立電視台（ITV）政治新聞主編佩斯頓（Robert Peston）25日指出，在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）對「賭自己敗選」的黨籍國會議員候選人克萊格（Kevin Craig）作停權處分，是風險極大的一步，因為「許多人相信」，候選人把自己當投注標的是「常見」現象。

坦承「把下注當消遣」的克萊格25日聲明，數周前，想到自己在選區永遠贏不了，他決定下注賭對手保守黨勝選。

佩斯頓指出，據他了解，監管機關博弈委員會是「偶然」發現克萊格的賭注，這意味一旦委員會擴大調查範圍，「賭博門」風波將升級。

佩斯頓稱他被告知，屆時沾染「賭博門」汙點的將不只是保守黨、工黨，還會有自由民主黨 、英國改革黨（Reform UK）；目前仍難預測「賭博門」會對個別政黨及政治人物造成多嚴重的負面影響。

26日上午，自民黨黨魁戴維（Ed Davey）告訴BBC，他曾就2010年大選結果下注。他說，他沒有投注習慣，但當時隨著投票 日接近，他對自民黨可能斬獲更多國會席次感到興奮，因此決定下注。

根據BBC深度新聞節目「新聞之夜」（Newsnight）調查，目前已有多達15名執政黨保守黨國會議員候選人及黨幹部因涉嫌就大選日期下注，而遭博弈委員會調查。由於調查持續進行，保守黨及博弈委員會婉拒公開評論相關細節。

自6月初「賭博門」開始延燒以來，目前有5名保守黨國會議員候選人、黨幹部及現任地方議會議員，1名工黨國會議員候選人，以及6名警官經媒體確認正接受博弈委員會調查，其中1名警官曾是蘇納克的近身護衛。