我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一拳斃命 奧克拉荷馬男不滿被驅離出拳 摩鐵經理倒地亡

招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

英大選賭博門 選將下注當消遣 工黨「賭自己敗選」

編譯中心／綜合26日電
英國首相蘇納克24日在競選活動中對選民發表演說。（路透）
英國首相蘇納克24日在競選活動中對選民發表演說。（路透）

英國國會大選「賭博門」近日劇情呈多線快速發展，除了保守黨與工黨兩大黨皆有人涉嫌，迄今遭披露的投注標的更有「多元化」趨勢；隨著監管機關擴大調查，醜聞恐越演越烈，讓公眾對政治人物的觀感再探低點。

前英國廣播公司（BBC）商業和經濟新聞主編、現任英國獨立電視台（ITV）政治新聞主編佩斯頓（Robert Peston）25日指出，在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）對「賭自己敗選」的黨籍國會議員候選人克萊格（Kevin Craig）作停權處分，是風險極大的一步，因為「許多人相信」，候選人把自己當投注標的是「常見」現象。

坦承「把下注當消遣」的克萊格25日聲明，數周前，想到自己在選區永遠贏不了，他決定下注賭對手保守黨勝選。

佩斯頓指出，據他了解，監管機關博弈委員會是「偶然」發現克萊格的賭注，這意味一旦委員會擴大調查範圍，「賭博門」風波將升級。

佩斯頓稱他被告知，屆時沾染「賭博門」汙點的將不只是保守黨、工黨，還會有自由民主黨、英國改革黨（Reform UK）；目前仍難預測「賭博門」會對個別政黨及政治人物造成多嚴重的負面影響。

26日上午，自民黨黨魁戴維（Ed Davey）告訴BBC，他曾就2010年大選結果下注。他說，他沒有投注習慣，但當時隨著投票日接近，他對自民黨可能斬獲更多國會席次感到興奮，因此決定下注。

根據BBC深度新聞節目「新聞之夜」（Newsnight）調查，目前已有多達15名執政黨保守黨國會議員候選人及黨幹部因涉嫌就大選日期下注，而遭博弈委員會調查。由於調查持續進行，保守黨及博弈委員會婉拒公開評論相關細節。

自6月初「賭博門」開始延燒以來，目前有5名保守黨國會議員候選人、黨幹部及現任地方議會議員，1名工黨國會議員候選人，以及6名警官經媒體確認正接受博弈委員會調查，其中1名警官曾是蘇納克的近身護衛。

日劇 投票 民主黨

上一則

日皇夫婦訪英 查理國宴上談Hello Kitty喊乾杯

下一則

阿聯居中斡旋 …俄烏換俘各90人 近5月最大規模

延伸閱讀

英國大選「賭博門」醜聞愈演愈烈 不只兩大黨捲入

英國大選「賭博門」醜聞愈演愈烈 不只兩大黨捲入
金山溫和派政治團體背書麥法恩、羅偉 質疑布里德表現

金山溫和派政治團體背書麥法恩、羅偉 質疑布里德表現
舊金山首場市長候選人辯論 5人交鋒聚焦治安、住房

舊金山首場市長候選人辯論 5人交鋒聚焦治安、住房
佩斯金訪小華埠Protola 盼擴展粵語巡警模式

佩斯金訪小華埠Protola 盼擴展粵語巡警模式

熱門新聞

威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

2024-06-21 21:00
網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
歌迷拍到威廉在泰勒絲演唱會上隨著歌曲「Shake It Off」手舞足蹈。(截取自X)

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

2024-06-22 12:24
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40
英國53歲富豪布萊斯（David Thomas Blyth）11日在土耳其自家開槍射殺他的明星妻子維多利亞（Victoria Vera Blyth），並在犯案後自轟，獨留3名幼兒。（取材自X平台）

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

2024-06-19 04:56
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？