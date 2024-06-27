我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一拳斃命 奧克拉荷馬男不滿被驅離出拳 摩鐵經理倒地亡

招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

平壤氣球挑釁 韓隔7年恢復邊境射擊訓練

編譯中心／綜合26日電
南韓軍方26日時隔近7年，恢復在北方限界線附近的緩衝區內進行約一小時的海上射擊訓練。（美聯社）
南韓軍方26日時隔近7年，恢復在北方限界線附近的緩衝區內進行約一小時的海上射擊訓練。（美聯社）

北韓連續3天晚間向南韓空飄帶有垃圾的氣球，向南韓進行挑釁；南韓則在為因應這類綜合挑釁行動宣布中止兩韓軍事協議後，時隔7年恢復在海上緩衝區內進行射擊訓練。

南韓合同參謀本部26日晚間9時13分許向媒體發送簡訊，表示再次發現北韓南飄推測為垃圾氣球的物體，正順著西北風向京畿道北部地區移動。

首爾市等鄰近地區因此發送公共安全警示，提醒民眾注意掉落物，發現這類可疑物體時應避免接觸，盡快通報鄰近軍隊或警方。

北韓24日與25日晚間分別南飄350多個及250多個氣球，大約都有100多個進入京畿道及首爾市內，帶有碎紙片等垃圾，目前未發現有害物質，被認為是對南韓境內脫北者團體在兩韓邊境地區發送反北韓傳單的抗議行動。

北韓過去也曾向南空飄過氣球，但在今年5月28日再次進行的空飄氣球規模明顯就過去大，一個月以來已進行第7次。南韓政府6月初為因應北韓連續空飄氣球、發出GPS電波干擾，以及試射飛彈等多種挑釁行動，決定中止919兩韓軍事協議效力。

完成中止效力程序後，南韓軍方今天時隔近7年，恢復在北方限界線（NLL）附近的緩衝區內進行約一小時的海上射擊訓練，於西北部白翎島、延坪島向西北方公海上模擬標的射擊290多發。

韓聯社報導指出，北韓並不承認北方限界線，對南韓軍方在靠近北方限界線的西北島嶼進行射擊訓練的反應敏感，重啟訓練可能提高西海地區的軍事緊張情勢。南韓軍方表示目前尚未發現北韓軍隊的異常動向，後續也將定期進行海上射擊訓練。

南韓 北韓 氣球

上一則

希臘7月起推每周工時48小時 「超時沒補貼」

下一則

玻利維亞軍事政變 坦克士兵圍總統府 數小時落幕

延伸閱讀

專家：川普勝選恐破壞亞洲穩定 朝鮮半島陷擁核化

專家：川普勝選恐破壞亞洲穩定 朝鮮半島陷擁核化
打臉南韓 北韓稱「成功射彈」 驗證多彈頭中標能力

打臉南韓 北韓稱「成功射彈」 驗證多彈頭中標能力
因疫情中斷4年 俄羅斯7月恢復與北韓直達列車服務

因疫情中斷4年 俄羅斯7月恢復與北韓直達列車服務
南韓時隔7年恢復邊境射擊訓練 因應北韓空飄垃圾氣球

南韓時隔7年恢復邊境射擊訓練 因應北韓空飄垃圾氣球

熱門新聞

威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

2024-06-21 21:00
網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
歌迷拍到威廉在泰勒絲演唱會上隨著歌曲「Shake It Off」手舞足蹈。(截取自X)

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

2024-06-22 12:24
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40
英國53歲富豪布萊斯（David Thomas Blyth）11日在土耳其自家開槍射殺他的明星妻子維多利亞（Victoria Vera Blyth），並在犯案後自轟，獨留3名幼兒。（取材自X平台）

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

2024-06-19 04:56
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？