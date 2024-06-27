平壤氣球挑釁 韓隔7年恢復邊境射擊訓練

南韓軍方26日時隔近7年，恢復在北方限界線附近的緩衝區內進行約一小時的海上射擊訓練。（美聯社）

北韓 連續3天晚間向南韓 空飄帶有垃圾的氣球 ，向南韓進行挑釁；南韓則在為因應這類綜合挑釁行動宣布中止兩韓軍事協議後，時隔7年恢復在海上緩衝區內進行射擊訓練。

南韓合同參謀本部26日晚間9時13分許向媒體發送簡訊，表示再次發現北韓南飄推測為垃圾氣球的物體，正順著西北風向京畿道北部地區移動。

首爾市等鄰近地區因此發送公共安全警示，提醒民眾注意掉落物，發現這類可疑物體時應避免接觸，盡快通報鄰近軍隊或警方。

北韓24日與25日晚間分別南飄350多個及250多個氣球，大約都有100多個進入京畿道及首爾市內，帶有碎紙片等垃圾，目前未發現有害物質，被認為是對南韓境內脫北者團體在兩韓邊境地區發送反北韓傳單的抗議行動。

北韓過去也曾向南空飄過氣球，但在今年5月28日再次進行的空飄氣球規模明顯就過去大，一個月以來已進行第7次。南韓政府6月初為因應北韓連續空飄氣球、發出GPS電波干擾，以及試射飛彈等多種挑釁行動，決定中止919兩韓軍事協議效力。

完成中止效力程序後，南韓軍方今天時隔近7年，恢復在北方限界線（NLL）附近的緩衝區內進行約一小時的海上射擊訓練，於西北部白翎島、延坪島向西北方公海上模擬標的射擊290多發。

韓聯社報導指出，北韓並不承認北方限界線，對南韓軍方在靠近北方限界線的西北島嶼進行射擊訓練的反應敏感，重啟訓練可能提高西海地區的軍事緊張情勢。南韓軍方表示目前尚未發現北韓軍隊的異常動向，後續也將定期進行海上射擊訓練。