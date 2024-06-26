我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨家主辦總統大選辯論近40年的機構 今年為何被剔除？

2024環太軍演將登場 「擊沉」演習瞄準中國兩棲攻擊艦？

南韓鋰電池廠大火恐怖畫面曝 23歲黑龍江孝子葬身火海

記者林宸誼／即時報導
影片顯示，事發時，位於廠房2樓堆放電池成品的區域突然冒出白煙，現場工作人員即尋找冒煙的電池組，在移開電池組期間，有電池開始燃燒並發生爆炸，煙霧瞬間蔓延。（取材自央視）
影片顯示，事發時，位於廠房2樓堆放電池成品的區域突然冒出白煙，現場工作人員即尋找冒煙的電池組，在移開電池組期間，有電池開始燃燒並發生爆炸，煙霧瞬間蔓延。（取材自央視）

南韓電池製造商Aricell公司在京畿道華城市的鋰電池工廠，24日上午發生大火，京畿道消防災難本部透露，截至25日已有23人死亡，8人輕重傷。

事故中最年輕的遇難者，是來自黑龍江的23歲留學生陳宜恆，因不想跟父母拿錢，所以到出事的電池工廠兼職。而電池廠火災時的監視器畫面也公布。

韓聯社指出，電池短時間內歷經三次爆炸，只用了42秒就吞沒了該工廠，成為南韓最嚴重的化工事故之一。

光明日報報導，南韓政府部門已要求該電池廠全面停產整頓，警方也於火災後針對S-Connect（ARICELL的母公司）執行長兼會長樸順寬等3名工廠關係人士、人力公司Meicell的2名關係人士依涉嫌過失致死傷等罪立案調查。

為了防範日後有任何類似火災發生，南韓政府也針對境內500座電池製造業工廠實施緊急檢查，釐清鋰電池存放是否有遵守規範，消防廳相關部門也針對200多家業者進行火災安全調查。

另外，涉事電池廠火災事發時的監視器畫面也公開，大陸央視報導，影片顯示，事發時，位於廠房2樓堆放電池成品的區域突然冒出白煙，現場工作人員即尋找冒煙的電池組，在移開電池組期間，有電池開始燃燒並發生爆炸，煙霧瞬間蔓延。

現場工作人員試圖用滅火器撲火，但未能成功，火光及煙霧「吞噬」整個工廠，位於2樓的工作人員最終未能及時逃出。另一段拍攝於廠房外面的影片顯示，覺察到異樣的位於廠房1樓的工作人員逃離到戶外，而僅僅十幾秒後，監視器被煙霧完全覆蓋。

來自黑龍江的23歲留學生陳宜恆，恐是此次火災中最年輕的遇難者。其舅父表示，陳宜恆是家中獨生子，得知遇難消息，「感覺天都要塌下來了」。

舅父指出，外甥2001年於黑龍江出生，是南韓天安市一所大學文學專業的留學生，父母在南韓做生意，經濟上沒有困難。但陳宜恆曾表示自己成年了，「不想從父母那裡伸手要錢」，所以到出事的電池工廠做兼職。

舅父又指出，陳宜恆到這家工廠打工才5個月，警方還在進行身分確認，目前仍未知被安置在哪個殯儀館。

南韓 留學生

上一則

華府智庫：歐元或金磚國家 都未降低對美元依賴

延伸閱讀

韓電池廠大火 中17死者多來自東北 領最低薪資

韓電池廠大火 中17死者多來自東北 領最低薪資
尹錫悅轟朝俄協議 稱「逆歷史潮流」

尹錫悅轟朝俄協議 稱「逆歷史潮流」
南韓電池廠大火 00後打工5個月遇難…是家中獨子

南韓電池廠大火 00後打工5個月遇難…是家中獨子
南韓國腳孫興慜父被控體罰辱罵 遭求償數億韓元和解金

南韓國腳孫興慜父被控體罰辱罵 遭求償數億韓元和解金

熱門新聞

威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

2024-06-21 21:00
網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
歌迷拍到威廉在泰勒絲演唱會上隨著歌曲「Shake It Off」手舞足蹈。(截取自X)

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

2024-06-22 12:24
英國53歲富豪布萊斯（David Thomas Blyth）11日在土耳其自家開槍射殺他的明星妻子維多利亞（Victoria Vera Blyth），並在犯案後自轟，獨留3名幼兒。（取材自X平台）

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

2024-06-19 04:56
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40
環保運動人士擅闖倫敦一處機場，向她們誤認為屬於歌手泰勒絲的飛機噴漆。(擷自X@Just Stop Oil)

2環保分子擅闖機場向泰勒絲專機噴漆 但搞錯飛機

2024-06-20 13:54

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？