華府智庫：歐元或金磚國家 都未降低對美元依賴

華府 智庫「大西洋理事會」地緣經濟中心的最新研究顯示，美元在中短期內作為全球主要準備貨幣 的地位都還是很穩固，無論是歐元還是金磚國家（BRICS），都未能降低對美元的依賴。

該組織發布的「美元主導地位監測」報告指出，俄烏戰爭爆發後，七國集團（G7 ）對俄實施的制裁，加速金磚國家建立貨幣聯盟，但該集團去美元化的努力未見進展。儘管該集團內部的雙邊和多邊協議可望成為換匯的基礎，但都是個別談判，不易擴大規模。

大西洋理事會說，截至今年5月的12個月，人民幣跨境支付系統（CIPS）增加了62個直接參與者，增幅78%，總數達到142個直接參與者和1,394個間接參與者，且中國大陸透過與貿易夥伴的換匯，積極提高人民幣流動性。然而，人民幣在全球外匯存底中的占比，已從2022年的峰值2.8%下降到2.3%。

該報告說：「這可能是因為外匯存底管理者出於對中國經濟、北京在俄烏戰爭中的立場，以及台海局勢的擔憂，認為人民幣是一種具有地緣政治風險的準備貨幣。」

報告也說，歐元曾被視為挑戰美元的強敵，但作為替代貨幣，歐元也正在走弱，那些希望降低曝險的人轉向黃金。