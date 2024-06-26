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尹錫悅轟朝俄協議 稱「逆歷史潮流」

編譯中心／綜合25日電
韓國總統尹錫悅（中右）和夫人金建希（中左） ，25日在大邱舉行的朝鮮戰爭爆發74周年紀念儀式上敬禮。（美聯社）
韓國總統尹錫悅（中右）和夫人金建希（中左） ，25日在大邱舉行的朝鮮戰爭爆發74周年紀念儀式上敬禮。（美聯社）

南韓總統尹錫悅25日在大邱會展中心出席「六二五戰爭」（南韓戰爭）74周年紀念活動時就朝鮮空投垃圾氣球和朝俄簽署「全面戰略夥伴關係條約」表示，這是逆歷史潮流而動的錯誤。

韓聯社報導，尹錫悅當天致紀念詞的時候表示，當我們奔向自由和繁榮之際，朝鮮堅持走倒退之路。他將朝鮮空投垃圾氣球的行徑定性為「卑劣、非理性的挑釁」，強調南韓軍隊將保持堅定的戰備狀態，確保北韓不敢挑釁；若北韓挑釁，南韓會採取果斷行動回應。

尹錫悅並譴責朝俄簽署相當於軍事同盟的新條約，正面違反了聯合國安理會的相關決議。

俄羅斯總統普亭上周訪問北韓，兩國達成全面戰略夥伴關係條約，內容包括協助對方擊退外部侵略的「共同防禦條款」，引起美日韓等國批評。

另一方面，南韓軍方25日證實，北韓再度發射約350顆垃圾氣球。北韓5月底首次展開垃圾空襲至今，這已是第5波行動，南韓已經收到近2000顆垃圾氣球。

南韓聯合參謀本部最新表示，約有100顆氣球降落首都首爾與京畿道北部地區，大部分裝的是廢紙和廢棄物。經過分析，未含有任何有毒物質。南韓軍方表示，隨時準備好重啟邊境擴音器廣播，並警告類似心理戰取決於北韓行動。

抗議脫北者對北韓發送的反朝鮮傳單，北韓領導人金正恩胞妹金與正21日稱將如數奉還，暗示將發射更多氣球。

北韓於5月28日至本月9日分4次向韓投放氣球。南韓作為回應於6月9日透過邊境大聲公播放反朝鮮廣播，這是6年來的第一次。但南韓第2日就關閉擴音器，後再未啟動，顯然是為了防止局勢失控。

南韓軍方25日證實，北韓再度發射約350顆垃圾氣球，自5月底首次展開垃圾空襲至今...
南韓軍方25日證實，北韓再度發射約350顆垃圾氣球，自5月底首次展開垃圾空襲至今是第5波行動，至今已經收到約2000顆垃圾氣球。（美聯社）

南韓 北韓 氣球

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