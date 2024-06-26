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巴西富豪移民 為何首選美國、葡萄牙？

編譯中心／綜合25日電
圖為巴西聖保羅。(路透)
圖為巴西聖保羅。(路透)

根據英國恒理環球顧問事務所的報告，巴西在超級富豪移民最多的國家中排名第6，為尋求更好的生活，今年預計有800名百萬富翁將離開巴西，並移入最主要的美國和葡萄牙等國。

巴西新聞網站Money Times 24日報導，英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）預測今年全球將有12萬8000名百萬富翁移居海外，超過去年的12萬人紀錄，原因包括地緣政治緊張局勢、經濟不確定性和社會動蕩等。

恒理環球私人客戶小組主管沃萊克（Dominic Volek）說明，百萬富翁大規模移民，標誌著全球格局和財富權力的構造板塊發生深刻轉變，對他們正在離開的國家或成為他們新移入的國家未來軌跡產生深遠影響。

恒理環球預測今年將有1萬5200名中國百萬富翁移居海外，超過去年的1萬3800人，主要是受到經濟衰退、政治壓力等因素影響。

除中國和巴西外，英國、印度、韓國和俄羅斯的百萬富翁也掀起出走潮。

例如英國在2020年正式退出歐盟後，便開始出現中上階層人士外流現象，而英國選舉引發的政治原因是離開的原因之一。

報告指出，2013年至2023年間，巴西的百萬富翁人數減少28%，僅次於奈及利亞減少45%。越南和中國是百萬富翁成長最快的國家，分別達98%和92%。

目前，巴西有8萬2400人持有至少百萬美元流動資產，其中25人的資產超過10億美元。美國和葡萄牙是巴西富豪移民最主要的目的地。

如同巴西，越南、南非和奈及利亞等其他發展中國家富豪外流的原因，主要是尋求更好的生活方式、更安全的環境以及獲得更高品質的健康和教育服務。

與此同時，阿拉伯聯合大公國連續第3年成為最多百萬富翁前往的國家，去年達6700人，零所得稅、黃金簽證、奢華的生活方式和戰略位置等因素，是吸引外國富豪湧向阿聯的主要原因。

財富調查公司新世界財富（New World Wealth）主管阿莫爾斯（Andrew Amoils）說明，百萬富翁移民是外匯收入的重要來源，因為他們在移居一個國家時往往也會將部分資產轉移到目的地。

此外，約20%至60%的富翁移民是可能在新國家開展新業務的企業家和公司創始人，並在當地創造就業機會。

巴西 移民 越南

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