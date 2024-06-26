飛機空汙嚴重 威脅5200萬歐洲人健康

非政府組織「歐洲運輸環境聯合會」（Transport & Environment）25日警告，航空噴射機燃油燃燒時產生的高濃度懸浮微粒，對歐洲30幾座繁忙機場周遭的5200萬人構成健康風險。

中央社引述法新社報導，飛機起飛降落時會釋放出大量超細懸浮微粒（Ultrafine Particles, UFPs），也就是尺寸比人類毛髮直徑小約1000倍的空氣汙染 粒子；這些汙染粒子體積之小，意味著它們能輕易穿透人體組織，且有愈來愈多的證據顯示，這些微粒對人類健康有害。

然而，超細懸浮微粒很大程度上仍不受到監管。

歐洲運輸環境聯合會在報告中說：「航空排放的超細懸浮微粒，已使歐洲數千萬人暴露於更大的健康風險之中。」

報告說：「幸運的是，減少空中交通流量並提高航空燃油品質，就可以在短期內緩解這個問題，並在氣候方面帶來額外的好處。」

總部設在比利 時布魯塞爾的歐洲運輸環境聯合會，是根據荷蘭「國家公共衛生及環境研究院」（National Institute for Public Health, RIVM）蒐集的資訊，分析了阿姆斯特丹史基普機場（Amsterdam Airport Schiphol）周遭的超細懸浮微粒濃度。

歐洲運輸環境聯合會接著把研究結果延伸到歐洲32個最繁忙的機場，判斷空氣汙染粒子會隨空中交通流量增加而上升，且平均散在每個機場角落。

歐洲運輸環境聯合會的研究發現，居住在這32個機場方圓20公里的民眾達5200萬人，他們都將因超細懸浮微粒濃度過高，而處於嚴峻的健康風險之中。

歐洲運輸環境聯合會表示，阿姆斯特丹史基普機場方圓5公里範圍內，超細懸浮微粒的濃度達每立方公分4000到3萬。

他們表示，市中心的超細懸浮微粒濃度則是每立方公分3000到1.2萬，這凸顯出「機場在空汙的關鍵性影響」。

2月時，監控巴黎地區空氣品質的「大巴黎地區空氣品質監測局」（Airparif），記錄到戴高樂機場（Charles de Gaulle）的超細懸浮微粒濃度為每立方公分2.3萬。

他們發現，與空中交通相關的超細懸浮微粒濃度過高的問題，在機場方圓5公里範圍內最為明顯，距離機場超過10公里時，其他空汙源的濃度則會超過超細懸浮微粒。