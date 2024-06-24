南韓工廠大火17名中國死者 為來自遼寧省30多歲朝鮮族女子

南韓京畿道華城市電池製造企業工廠發生大火，造成重大人員傷亡。初步確認有十七名中國公民遇難。（中新社）

南韓 京畿道華城市電池製造廠24日上午大火導致10多名中國工人死亡，南韓方面24日稍晚稱，初步確認有17名中國公民遇難。中國媒體稱，死者是30至40歲的中國朝鮮族女性，她們是應聘到當地工作，時薪是南韓最低薪、約6.61美元。

由於罹難者被燒得面目全非難以辨認，有關中國工人的死亡人數一直不明確，有18人、19人說法，但韓方24晚最新通報變成17人。

陸媒紅星新聞報導，一名在涉事電池廠工作的的中國工人金澤媛（化名）表示，廠裡共有100多名工人，多是來自中國東北的朝鮮族女性，年紀多在30歲到40歲之間。遇難者大多來自電池廠的3棟2層，（那裡）以包裝、焊接電池的車間為主。

金澤媛說，她因請假沒去上班逃過一劫。火災發生後，在1層工作的工友告訴她，樓裡都是黑煙，什麼都看不清，2層有幾名南韓籍文員從辦公室跳窗，導致腿骨折。

她表示，涉事電池廠以生產軍用鋰電池為主，少部分是對外出口的民用電池。工資是南韓最低時薪 ，一小時9860韓元，相當於6.61美元。相比其他同等薪水的工作，這裡工作強度較小，還有退休金 和工程補貼。

金澤媛來自遼寧省，朝鮮族，據她瞭解，南韓各工廠裡的工人多和她一樣，是朝鮮族，「我們和介紹南韓工作的仲介簽勞動合同後來到南韓，南韓人很少到工廠做基層工人」。

中新社報導，韓方表示，此次事故已造成22人遇難，初步判斷其中有17名中國公民，確切人數還需進一步確認。另有8人受傷，其中1名中國公民輕傷，傷者已全部得到救治。消防部門還在搜尋1名失聯人員。韓方對中國公民在事故中不幸遇難深表哀悼，承諾協助中方全力救助並做好善後。

南韓《亞洲日報》2022年1月3日報導，從當年1月1日起，南韓執行新的時薪標準，每小時最低工資為9160韓元（約6.61美元）。