我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解

副卿：歡迎中國學生來美讀文科、理工人才來源應是印度

南韓工廠大火17名中國死者 為來自遼寧省30多歲朝鮮族女子

記者陳言喬／即時報導
南韓京畿道華城市電池製造企業工廠發生大火，造成重大人員傷亡。初步確認有十七名中國公民遇難。（中新社）
南韓京畿道華城市電池製造企業工廠發生大火，造成重大人員傷亡。初步確認有十七名中國公民遇難。（中新社）

南韓京畿道華城市電池製造廠24日上午大火導致10多名中國工人死亡，南韓方面24日稍晚稱，初步確認有17名中國公民遇難。中國媒體稱，死者是30至40歲的中國朝鮮族女性，她們是應聘到當地工作，時薪是南韓最低薪、約6.61美元。

由於罹難者被燒得面目全非難以辨認，有關中國工人的死亡人數一直不明確，有18人、19人說法，但韓方24晚最新通報變成17人。

陸媒紅星新聞報導，一名在涉事電池廠工作的的中國工人金澤媛（化名）表示，廠裡共有100多名工人，多是來自中國東北的朝鮮族女性，年紀多在30歲到40歲之間。遇難者大多來自電池廠的3棟2層，（那裡）以包裝、焊接電池的車間為主。

金澤媛說，她因請假沒去上班逃過一劫。火災發生後，在1層工作的工友告訴她，樓裡都是黑煙，什麼都看不清，2層有幾名南韓籍文員從辦公室跳窗，導致腿骨折。

她表示，涉事電池廠以生產軍用鋰電池為主，少部分是對外出口的民用電池。工資是南韓最低時薪，一小時9860韓元，相當於6.61美元。相比其他同等薪水的工作，這裡工作強度較小，還有退休金和工程補貼。

金澤媛來自遼寧省，朝鮮族，據她瞭解，南韓各工廠裡的工人多和她一樣，是朝鮮族，「我們和介紹南韓工作的仲介簽勞動合同後來到南韓，南韓人很少到工廠做基層工人」。

中新社報導，韓方表示，此次事故已造成22人遇難，初步判斷其中有17名中國公民，確切人數還需進一步確認。另有8人受傷，其中1名中國公民輕傷，傷者已全部得到救治。消防部門還在搜尋1名失聯人員。韓方對中國公民在事故中不幸遇難深表哀悼，承諾協助中方全力救助並做好善後。

南韓《亞洲日報》2022年1月3日報導，從當年1月1日起，南韓執行新的時薪標準，每小時最低工資為9160韓元（約6.61美元）。

南韓 退休金 最低時薪

上一則

坎伯暗示中俄結盟存在隱憂 美重振聯盟穩定南海台海

下一則

京都飯店拒以哈戰爭軍人入住 以色列使館抗議：明顯歧視

延伸閱讀

南韓：北韓空飄氣球驗出糞便寄生蟲 反曝其經濟慘

南韓：北韓空飄氣球驗出糞便寄生蟲 反曝其經濟慘
朝鮮半島情勢緊張 駐韓美軍罕見公開特種軍機

朝鮮半島情勢緊張 駐韓美軍罕見公開特種軍機
北韓又施放垃圾氣球 南韓：內有人類排泄物寄生蟲

北韓又施放垃圾氣球 南韓：內有人類排泄物寄生蟲
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

熱門新聞

威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

2024-06-21 21:00
印度占星師庫馬爾。(擷自LinkedIn)

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

2024-06-17 14:10
歌迷拍到威廉在泰勒絲演唱會上隨著歌曲「Shake It Off」手舞足蹈。(截取自X)

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

2024-06-22 12:24
網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
英國53歲富豪布萊斯（David Thomas Blyth）11日在土耳其自家開槍射殺他的明星妻子維多利亞（Victoria Vera Blyth），並在犯案後自轟，獨留3名幼兒。（取材自X平台）

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

2024-06-19 04:56
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
美股道瓊早盤漲逾300點 輝達續頹 市值3天內蒸發逾3000億

美股道瓊早盤漲逾300點 輝達續頹 市值3天內蒸發逾3000億