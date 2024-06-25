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歐洲第2座 柏林之後...義大利海邊出現慰安婦雕像

編譯中心╱綜合24日電
一座象徵二戰時期受害慰安婦的少女像，日前在義大利西部撒丁島揭幕。(取材自環球網)
一座象徵二戰時期受害慰安婦的少女像，日前在義大利西部撒丁島揭幕。(取材自環球網)

一座象徵二戰時期受害慰安婦的少女雕像，22日在義大利西部撒丁島的斯廷蒂諾市揭幕，約100人參加。駐義大利的日本大使館表示，已向相關部門傳達了強烈關切。

綜合外電報導，捐贈慰安婦少女雕像給該鎮的南韓裔市民團體表示，該雕像在獲得地方政府的批准後，於本月中旬被安置在海邊的公共土地上。該市民團體表示，這是他們在歐洲設立的第二座少女雕像，第一座設立在德國首都柏林。

報導稱，雕像的碑文提及追究日本的責任，指「日本綁架大量女性作為性奴等，犯下堪比大屠殺的罪行」。

當地政府表示，這座雕像是為了「紀念第二次世界大戰期間暴行的受害者」而設立，之所以接受雕像捐贈，是為了提高全球對婦女權利的認識。

當地市長指出，碑文內容是南韓市民團體「單方面主張」，正在考慮修改措辭，換成同時寫明日韓兩國立場的碑文。市長強調，雕像為對抗性別暴力而設立，無意參與對日本的譴責和政治爭論。

長期以來，日本與南韓在慰安婦議題上勢同水火，日本駐義大利大使館表示，他們已向各方解釋日本的立場，並表達了強烈的擔憂，同時要求採取適當的應對措施，並將繼續密切關注當地自治體等的行動。

日本 義大利 南韓

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